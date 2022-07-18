نخست وزیر سریلانکا: تحریم های غرب روسیه را به زانو در نمی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نخست وزیر سریلانکا معتقد است کشورهای جهان سوم قربانی تحریم‌های غرب علیه روسیه هستند.

«رانیل ویکرمسینگه» روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم‌های غرب علیه روسیه این کشور را به زانو در نخواهد آورد، این در حالیست که کشورهای جهان سوم در این میان متضرر خواهند شد.

این مقام دولت سریلانکا در یک میزگرد بین المللی در مورد جلوگیری از قحطی، گفت که تصور می‌کنید تحریم‌ها کمکی می‌کند؟ تنها قیمت‌ها را بالا می‌برد. بیایید به تحریم‌هایی که اعمال می‌شوند نگاه کنیم و از خود بپرسیم که آیا این (تحریم‌ها) لازم است؟

ویکرمسینگه، که کشورش این روزها با بحران جدی سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بار دیگر تاکید کرد که تحریم‌ها روسیه را به زانو در نمی‌آورد، بلکه بقیه جهان سوم را به زانو در خواهد آورد.

به گفته این مقام سریلانکایی، تحریم‌ها بر کشورهایی مانند سریلانکا تأثیر می‌گذارد که عموماً دسترسی به محصولات غذایی ندارند.

نخست وزیر سریلانکا افزود: مسئله ما در سریلانکا تا حدی خودساخته و بخشی نیز ناشی از بحران جهانی است. ۶ میلیون نفر در سریلانکا با سو تغذیه مواجه هستند.

ویکرمسینگه بر این باور است که تحریم‌های ضدروسی غرب وتحولات اوکراین باعث بحران‌های جهانی غذا و سوخت شده است.

جنگ در اوکراین سیل تحریم‌هایی ایالات متحده و اتحادیه اروپا را علیه روسیه روانه کرد. تحریم‌هایی که عرضه غلات را در سطح جهانی مختل کرده است و خطر بحران غذایی دربسیاری از کشورها را افزایش داده است. قیمت گندم و ذرت از ابتدای سال رو به افزایش بوده است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل در ۲۱ می اعلام شد که ذخایر جهانی گندم تنها ده هفته دوام خواهد داشت و وضعیت بحران غذایی به مراتب بدتر از سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ خواهد بود.