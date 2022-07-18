ناتو بزرگترین ماشین نظامی جهان است و در مرزهای اروپامتوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سویم داگدلن» Sevim Dağdelen نماینده حزب چپ پارلمان آلمان اذعان کرد که هدف دکترین راهبردی ناتو تقویت ماشین نظامی جهانی غرب است که محدود به مرزهای اروپا نخواهد بود.

این نماینده آلمانی در گفتگو با یک روزنامه چینی گفت: سوال دیگر، گسترش ناتو و دکترین راهبردی فعلی آن است. فعالیت ناتو در حال حاضر دو حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام را هدف قرار می‌دهد. جنگ‌هایی که توسط ناتو به رهبری آمریکا در کشورهای سراسر جهان انجام شده ثابت کرده است که ناتو یک پیمان دفاعی نیست بلکه بزرگترین ماشین نظامی در جهان است.

داگدلن تصریح کرد: برنامه ریزی برای پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو نقض وعده‌هایی محسوب می‌شود که این ائتلاف نظامی به روسیه درباره توسعه نیافتن به سمت شرق داده بود.

وی ادامه داد: وعده ناتو به روسیه مبنی بر توسعه نیافتن به سمت شرق، یک دروغ معمولی بود. حتی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که تنش آفرینی‌های ناتو در پشت دروازه‌های روسیه در تشدید درگیری در اوکراین نقش داشت.

نماینده چپ گرای پارلمان آلمان در پایان گفت: کشورهای ناتو بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی، به دنبال منافع ژئوپلیتیک خود هستند. ما نمی‌توانیم جغرافیا را تغییر دهیم. روسیه بخشی از اروپا است و ما باید این مسئله را در نظر داشته باشیم.