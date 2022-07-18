سوئیس دست رد به سینه ناتو زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارشها حاکی از رد درخواست ناتو از سوی سوئیس برای پذیرش مجروحان اوکراینی است.
رسانههای سوئیس روز دوشنبه گزارش دادند، وزارت خارجه این کشور به دلیل نگرانی در خصوص نقض بی طرفی خود، از پذیرش اوکراینیهایی، که در جنگ داخلی با روسیه مجروح شدهاند، خودداری کرده است.
یک رسانه سوئیسی در این باره نوشت که پس از درخواست مرکز هماهنگی واکنش به بلایای اروپا در ماه مه، سوئیس به طور موقت با ورود سربازان و غیرنظامیان اوکراینی مجروح برای معالجه به این کشور موافقت کرده است.
وزارت خارجه سوئیس در ماه ژوئن اعلام کرد با این حال، پس از سه هفته رایزنی، مجبور به رد این درخواست به دلایل قانونی شده است. زیرا این اقدام با کنوانسیونهای ژنو و لاهه در تعارض است.
در استدلالهای وزارت خارجه سوئیس آمده است که این کشور مجبور به رفتار یکسان با سربازان مجروح اوکراینی و غیرنظامیان بوده است، زیرا برخی غیرنظامیان در اوکراین علیه نیروهای روسی دست به سلاح شدهاند و تشخیص نیروهای نظامی و غیرنظامی برای این کشور دشوار است.
با این حال این رسانه سوئیسی اعلام کرد که برن به ارسال کمکهای بشردوستانه به بیمارستانهای غیرنظامی در اوکراین جهت مداوای مجروحان ادامه خواهد داد.
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