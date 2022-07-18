ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه بالارود اندیمشک تخریب شد

کریم صحرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تجاوز عدهای زمین خوار و سودجو به اراضی ملی و بستر رودخانه، صبح روز گذشته به دستور دادستانی اندیمشک و اقدام مشترک اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستانی، همه ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه بالارود در امتداد کمربندی غربی ٩ دی اندیمشک قلع و قمع شدند.
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: این زمینخواران و سودجویان با تصرف و دیوارکشی در حریم و بستر رودخانه قصد احداث باغ ویلا را در این اراضی داشتند که با اقدام به موقع دستگاه قضائی و دستگاههای مربوطه ناکام ماندند.
وی به خاطیان و زمین خواران هشدار داد و تصریح کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت از اراضی ملی و دولتی صیانت میکند و سودجویانی که در پی دست درازی به بیت المال باشند تنها سرمایه خود را هدر داده زیرا با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.
صحرایی گفت: علاوه بر تخریب و رفع تجاوز از ساخت و سازهای غیر مجاز نیز برای خاطیان پرونده قضائی تشکیل خواهد شد و مجازات قانونی سنگین در انتظار آنان است.
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