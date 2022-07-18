به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: بانک مرکزی با پیگیری جدی سه‌گانه اصلاح نظام بانکی در ماه‌های اخیر موفق شد تا در فصل بهار نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ شاخص‌هایی که در کنترل تورم بسیار موثر است و روز گذشته نیز در جلسه دولت مورد تقدیر ریاست محترم جمهور قرار گرفت.

به گفته قمری‌وفا، سیاست‌های اصلاحی پولی - بانکی در ‎بانک مرکزی در حمایت از تولید و کنترل نقدینگی و تورم با قوت ادامه خواهد یافت.

*خبرنگار: عبدالله صادقی