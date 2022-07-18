نخستین گروه حجاج خراسانی وارد مشهد مقدس شدند

رضا درگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین پرواز ورودی حجاج حامل ۲۵۸ زائر و عوامل دو کاروان استان خراسان رضوی و شمالی با پرواز ۱۵۲۷ هواپیمایی ایران ایر ساعت ۱۰:۴۵ امروز دوشنبه ۲۷ تیرماه وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد که در بدو ورود مورد استقبال مسئولین حج و زیارت، بعثه و فرودگاه قرار گرفتند.

معاون حج و زیارت خراسان رضوی ضمن قدردانی از واحدهای مختلف همکار مستقر در فرودگاه اعلام کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته حجاج استان ۲۶ پرواز هواپیمایی ایران ایر به کشور مراجعت خواهند داشت.

وی بیان کرد: پروازهای برگشت کاروانهای حج استان از ۲۷ تیرماه آغاز و تا ۶ مردادماه ادامه خواهد داشت و در طول این مدت ۵۸۷۰ حاجی و عوامل کاروان‌های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با ۲۶ پرواز از فرودگاه‌های جده و مدینه منوره به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل خواهند شد.

درگاهی افزود: در حج سالجاری ۵۰۶۵ زائر از استان در قالب ۴۰ کاروان به حج تمتع مشرف شدند که بعد از انجام مناسک حج از ۲۷ تیر الی ۶ مردادماه به میهن مراجعت خواهند داشت.