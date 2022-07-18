حرکت بزرگترین کاروان خودرویی جشن عید سعید غدیر خم در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ هزار و ۳۰۰ خودرو در این کاروان حضور که از این تعداد ۶۰۰ خودرو در نمایشگاه بین المللی حاضر بودند تا به عنوان بزرگترین کاروانی که در یک مناسبت مذهبی مهیا و تزئین شده اند، این حضور را توسط نماینده رکوردهای گینس، به ثبت جهانی برسانند.

برای تزئین خودروهای حاضر، از ۴ هزار پرچم بزرگ و رنگی، ۲۱۰۰ پرچم کوچک، ۱۱ هزار بادکنک و ۵ هزار شاخه گل گلایل استفاده شد.

همچنین برای هر کدام از مسیرها ۱ یا ۲ ایستگاه پذیرایی از هموطنان در شهر در نظر گرفته شده بود که مجموعاً به همت آن‌ها بیش از ۲۰ هزار عدد کیک بسته بندی و ۱۲ هزار شاخه گل در میان عاشقان عصمت و طهارت توزیع شد.

بقیه خودروها نیز در ۳۸ مسیر در خیابان‌های شهر حرکت کردند. ۶۰۰ خودرو نمایشگاه بین المللی نیز به منظور پیشگیری از ترافیک در خیابان‌ها به تعداد محدود و در نوبت‌های مختلف در خیابان‌های شهر مشهد دور زدند.

همچنین ظهر امروز همه شرکت کنندگان در این طرح، مهمان سفره با برکت امام هشتم (ع) شدند.