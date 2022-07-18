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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۵۶

حرکت بزرگترین کاروان خودرویی جشن عید سعید غدیر خم در مشهد

حرکت بزرگترین کاروان خودرویی جشن عید سعید غدیر خم در مشهد

مشهد ـ کاروان خودروی جشن مردمی غدیر با حضور ۲ هزار و ۳۰۰ خودرو در نقاط مختلف مشهد مقدس به حرکت درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ هزار و ۳۰۰ خودرو در این کاروان حضور که از این تعداد ۶۰۰ خودرو در نمایشگاه بین المللی حاضر بودند تا به عنوان بزرگترین کاروانی که در یک مناسبت مذهبی مهیا و تزئین شده اند، این حضور را توسط نماینده رکوردهای گینس، به ثبت جهانی برسانند.

برای تزئین خودروهای حاضر، از ۴ هزار پرچم بزرگ و رنگی، ۲۱۰۰ پرچم کوچک، ۱۱ هزار بادکنک و ۵ هزار شاخه گل گلایل استفاده شد.

همچنین برای هر کدام از مسیرها ۱ یا ۲ ایستگاه پذیرایی از هموطنان در شهر در نظر گرفته شده بود که مجموعاً به همت آن‌ها بیش از ۲۰ هزار عدد کیک بسته بندی و ۱۲ هزار شاخه گل در میان عاشقان عصمت و طهارت توزیع شد.

بقیه خودروها نیز در ۳۸ مسیر در خیابان‌های شهر حرکت کردند. ۶۰۰ خودرو نمایشگاه بین المللی نیز به منظور پیشگیری از ترافیک در خیابان‌ها به تعداد محدود و در نوبت‌های مختلف در خیابان‌های شهر مشهد دور زدند.

همچنین ظهر امروز همه شرکت کنندگان در این طرح، مهمان سفره با برکت امام هشتم (ع) شدند.

کد مطلب 5541293

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    نظرات

    • رضا عنابی IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      6 3
      پاسخ
      ان شاء الله سایه پر مهر امیرالمومنین و لبخند رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال تک تک عزیزانی که این برنامه رو راه اندازی کردن و همچنین عزیزانی که شرکت کردن. خدا قوت و در پناه امام زمان باشید ان شاء الله...

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