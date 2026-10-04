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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

نشست تخصصی امامان مساجد جریان‌ساز خراسان شمالی برگزار شد

نشست تخصصی امامان مساجد جریان‌ساز خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- نشست تخصصی امامان مساجد جریان‌ساز خراسان شمالی با محوریت جهاد تبیین و راهبری رسانه‌ای «طرح قبس» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست تخصصی امامان مساجد جریان‌ساز استان خراسان شمالی با حضور حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت کشور، با هدف راهبری رسانه جهاد تبیین در قالب «طرح قبس» برگزار شد.

این نشست با حضور جمعی از امامان مساجد جریان‌ساز استان در مجتمع شهیدین اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد و در آن بر نقش مساجد و امامان جماعت در عرصه جهاد تبیین و فعالیت‌های رسانه‌ای تأکید شد.

در این نشست، موضوع «راهبری رسانه جهاد تبیین» و ظرفیت‌های «طرح قبس» مورد بررسی قرار گرفت و بر بهره‌گیری از توان امامان مساجد برای تولید و انتشار روایت‌های مؤثر و امیدآفرین در سطح محلات تأکید شد.

این نشست با هدف ارتقای توانمندی امامان مساجد جریان‌ساز و ایجاد هماهنگی بیشتر در مسیر فعالیت‌های تبلیغی، رسانه‌ای و اجتماعی مساجد استان برگزار شد.

کد مطلب 6967576

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