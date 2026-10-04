به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در سومین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان اظهار کرد: گزارش‌های مردمی یکی از ظرفیت‌های مهم برای شناسایی مراکز و افراد فعال در زمینه توزیع مواد مخدر است و دستگاه‌های مسئول باید این گزارش‌ها را با جدیت بررسی و پیگیری کنند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط استقرار دکه‌ها در مجاورت مراکز آموزشی افزود: فاصله قانونی دکه‌ها از مدارس و دانشگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی از جمله پلمب واحد متخلف انجام شود.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از کشت خشخاش و ماری‌جوانا در استان گفت: مقابله با این پدیده تنها به اقدامات انتظامی محدود نمی‌شود و باید از ظرفیت آموزش، اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین کشت‌هایی استفاده کرد.

ورمقانی افزود: در مواردی که اقدامات پیشگیرانه نتیجه نداشته و کشت مواد مخدر شناسایی می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به امحای کشت و جلوگیری از برداشت محصول اقدام شود.

وی در ادامه با اشاره به تأمین اعتبار کمپ ماده ۱۶ سنندج در نیمه نخست سال، ابراز امیدواری کرد اعتبارات مورد نیاز این مرکز در نیمه دوم سال نیز اختصاص یابد.

تسریع در ساماندهی معتادان متجاهر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و حضور گسترده دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی عنوان کرد: با توجه به بازگشایی مدارس، برنامه جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

ورمقانی همچنین بر ضرورت تقویت برنامه‌های آگاهی‌بخشی درباره عوارض مصرف مواد مخدر تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها، صداوسیما و سازمان‌های مردم‌نهاد ظرفیت مناسبی برای ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از اعتیاد دارند و باید از این ظرفیت‌ها برای سالم‌سازی محیط‌های آموزشی و کاری استفاده شود.

وی اضافه کرد: مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی از جمله محیط‌هایی هستند که باید برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه مبارزه با مواد مخدر در آنها جدی‌تر دنبال شود.

ورمقانی با اشاره به رویکرد محله‌محور در اجرای بخشی از برنامه‌های دولت اظهار کرد: آموزش خانواده‌ها و افزایش آگاهی والدین درباره راه‌های پیشگیری از اعتیاد می‌تواند به عنوان یکی از محورهای مهم اقدامات محله‌محور مورد توجه قرار گیرد.

وی همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و انتظامی و همچنین مشارکت مردم را لازمه کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد دانست و گفت: اگرچه وضعیت کردستان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها شرایط مناسبی دارد، اما همین میزان از آسیب نیز برای مردم استان قابل قبول نیست و باید برای کاهش آن تلاش بیشتری صورت گیرد.