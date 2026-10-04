۳۰۹ میلیارد تومان برای اقتصاد مقاومتی مازندران جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد، بعدازظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از جذب ۳۰۹ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۲۴۹ میلیارد تومان از منابع استانداران و ۶۰ میلیارد تومان از منابع ملی برای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی جذب شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی بسیج سازندگی در سال جاری افزود: تعهد ایجاد اشتغال برای ۳۸۶۲ نفر در دستور کار قرار دارد و در همین راستا مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، توانمندسازی و حمایت از مشاغل در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف استان در حال اجراست.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر از اقشار مختلف در مناطق شهری، روستایی و شهرستان‌های استان آموزش‌های تخصصی و مهارتی دریافت کرده‌اند.

سلیمان‌نژاد ادامه داد: این آموزش‌ها در حوزه‌هایی از جمله هلال احمر، فنی و حرفه‌ای، دامپروری، مشاغل زنجیره‌ای، کشاورزی و مشاغل خرد و خانگی ارائه شده و تلاش شده است محتوای آموزشی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه طراحی و اجرا شود.

وی از برگزاری بیش از ۷۰۰ دوره و برنامه آموزشی در این مدت خبر داد و گفت: هدف از اجرای این دوره‌ها صرفاً ارائه آموزش نیست، بلکه ایجاد بستر لازم برای ورود افراد به عرصه تولید، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و افزایش توانمندی اقتصادی خانوارها دنبال می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران همچنین به برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی در نقاط مختلف استان اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در سطح مازندران برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها را معرفی و عرضه محصولات تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها فرصتی برای دیده‌شدن تولیدات محلی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه رونق کسب‌وکارهای خرد و محلی است.