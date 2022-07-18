به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که مقامات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در نظر دارند با تشکیل گروههای مسلح در بین شهرک نشینان از آنها در مأموریت‌های امنیتی استفاده کنند.

در ادامه این گزارش آمده است که یکی از مأموریت‌های این نیروها، مداخله در زمان وقوع عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان در شهرک‌های صهیونیستی در قدس یا اطراف آن است.

روزنامه مذکور اشاره کرد که این طرح که قرار است به زودی به شیوه تدریجی اجرا شود، بر تشکیل نیروهای پشتیبانی متشکل از شهرک‌نشینان صهیونیست به منظور مداخله در موارد امنیتی از جمله وقوع عملیات‌های مقاومتی تا زمان رسیدن نیروهای ارتش و پلیس به محل حادثه تاکید دارد.

شهرداری قدس اشغالی هم اعلام کرده که طی روزهای آینده این طرح به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد.

شهرداری قدس تاکید کرد که شهرک‌نشینان داوطلب برای عضویت در این گروه‌ها بلافاصله مجوز حمل سلاح دریافت کرده و در یک دوره آموزشی پلیس رژیم صهیونیستی شرکت خواهند کرد.

یوسی لوی رئیس اجرایی گردان نیتسح یهودا تصریح کرد که از افراد داوطلب گروه‌های پشتیبانی مسلح به منظور تأمین امنیت محله‌های یهودی‌نشین در قدس و اطراف آن تشکیل خواهد شد.