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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۱

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۶۱

توزیع بیش از یک میلیون پرس غذا در کشور به همت بنیاد کرامت رضوی

توزیع بیش از یک میلیون پرس غذا در کشور به همت بنیاد کرامت رضوی

مشهد ـ معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: به همت بنیاد کرامت رضوی و جمعی از خیرین و ناذرین در روز عید غدیر یک میلیون و ۵۰۰ پرس غذا در سراسر کشور توزیع شد.

جعفر رئیسیان‌زاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با روز عید غدیر یک هزار و ۱۰۰ رأس گوسفند بین دبیرخانه‌های استانی توزیع شد که با مشارکت آستان قدس رضوی و خیرین در تهیه ملزومات، یک میلیون و ۵۰۰ پرس غذا بین محرومین و گروه‌های مختلف اجتماعی مانند جشن‌های خیابانی، افراد بی سرپرست و … طبخ و توزیع شد.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی بیان کرد: همچنین با مشارکت معاونت اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی ۲ هزار بسته معیشتی شامل میوه، خواروبار و مواد غذایی بین سادات، خانواده شهدای حرم و جانبازان مدافع حرم توزیع شد که از این تعداد ۵۰۰ بسته در شهر مشهد به صورت ویژه و ۱۵۰۰ بسته به همت خیرین در شهرستان سبزوار با مشارکت اوقاف توزیع شد.

وی افزود: تأمین اقلام اساسی همچون جهیزیه ۱۱۰ عروس مشهدی در شب عید غدیر و توزیع ۵۰ هزار بسته گوشت قربانی و میزبانی از زائران زیارت اولی سراسر کشور از دیگر فعالیت‌های این مجموعه به مناسبت دهه ولایت بود.

کد مطلب 5541326

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