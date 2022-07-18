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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۰

جانشین رئیس پلیس راهور تهران مطرح کرد؛

اعلام محدودیت‌های ترافیکی مهمونی ۱۰ کیلومتری

اعلام محدودیت‌های ترافیکی مهمونی ۱۰ کیلومتری

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ محدودیت‌های ترافیکی به‌مناسبت برگزاری مهمونی ۱۰ کیلومتری را تشریح کرد و گفت: از ساعت ۱۶ محدودیت‌ها اعمال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسوی‌پور با تشریح وضعیت ترافیکی مراسم عید سعید غدیرخم گفت: از ساعت ۱۶ محدودیت‌های خیابان ولیعصر (عج)، از خیابان انقلاب تا پل پارک وی در برخی از مقاطع از جمله خیابان بزرگمهر، بلوار کشاورز، خیابان جمال‌الدین اسدآبادی، فتحی شقاقی، خیابان برزیل و خیابان ونک تا این لحظه انجام شده است.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تردد جنوب به شمال فعلاً محدودیتی نداریم و پارک مورب خودروها در خیابان عمود بر محور خیابان ولیعصر (عج) در ضلع غربی و شرقی و همچنین خیابان‌های موازی در حال انجام است و لحظه به لحظه به جمعیت اضافه می‌شود.

کد مطلب 5541367

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