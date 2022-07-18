به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسوی‌پور با تشریح وضعیت ترافیکی مراسم عید سعید غدیرخم گفت: از ساعت ۱۶ محدودیت‌های خیابان ولیعصر (عج)، از خیابان انقلاب تا پل پارک وی در برخی از مقاطع از جمله خیابان بزرگمهر، بلوار کشاورز، خیابان جمال‌الدین اسدآبادی، فتحی شقاقی، خیابان برزیل و خیابان ونک تا این لحظه انجام شده است.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تردد جنوب به شمال فعلاً محدودیتی نداریم و پارک مورب خودروها در خیابان عمود بر محور خیابان ولیعصر (عج) در ضلع غربی و شرقی و همچنین خیابان‌های موازی در حال انجام است و لحظه به لحظه به جمعیت اضافه می‌شود.