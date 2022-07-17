برگزاری جشن غدیر در خیابان ولیعصر بدون محدودیت ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تبریک و فرا رسیدن عید غدیر، محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی این روز را اعلام کرد و گفت: برگزاری جشن عید غدیر در این روز و در خیابان ولیعصر (عج) اجرا خواهد شد که شرایط ویژه ترافیکی را به وجود خواهد آورد و لذا محدودیت‌ها و تغییراتی در این محدوده اعمال خواهد شد که مردم بتوانند با برنامه ریزی و مدیریت مناسب در این مراسم شرکت کرده و شهروندانی هم که قصد عبور از محورهای حاشیه‌ای را دارند بدانند که در اجرای برگزاری مراسم چه شرایطی وجود دارد.

وی ادامه داد: در محدوده خیابان ولیعصر (عج) از مسیر جنوب به شمال در روال عادی ترددها صورت خواهد پذیرفت و مسیر شمال به جنوب آن صرفاً در خطوط بی آر تی برای حمل و نقل عمومی است که در روز اجرای مراسم این محدودیت در مسیر جنوب به شمال وجود نخواهد داشت و مردم با خودروهای شخصی خود به صورت آزاد به سمت شمال تردد خواهند نمود و هیچ گونه محدودیتی از جنوب به شمال وجود نخواهد داشت.

سردار حمیدی گفت: عمده تغییراتی که در شرایط ترافیکی خیابان خیابان ولیعصر (عج) ایجاد خواهد شد مربوط به خط ویژه و پیاده رو ضلع غربی این خیابان می‌باشد یعنی در مسیر جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج) مسیر عادی وجود دارد و هیچ گونه محدودیتی در آن نداریم و در مسیر خط ویژه در محدوده شمال به جنوب خیابان ولیعصر (عج) اعمال محدودیت خواهد شد و خودروها و اتوبوس‌ها در آن مسیر تردد نخواهند داشت که مسیر برگزاری جشن ما خطوط بی آر تی و پیاده رو غربی خیابان ولیعصر (عج) خواهد بود.

وی در مورد مسیر جایگزین اتوبوس‌ها بیان داشت: میدان تجریش تا چهارراه پارک وی به همان روال گذشته خود تردد خواهد بود و در چهارراه پارک وی به سمت بزرگراه شهید چمران تغییر مسیر داده و به سمت خطوط ویژه خواهد بود و ادامه خواهد یافت تا میدان توحید و چهارراه نواب و سپس مجدد به سمت خیایان انقلاب تغییر جهت داده خواهد شد و همچنین به سمت چهارراه ولیعصر (عج) و در ادامه به سمت جنوب و به سمت میدان راه آهن که خطوط بی آر تی ما فعال خواهند بود.

سردار حمیدی افزود: در مسیر جنوب به شمال نیز اتوبوس‌ها روال عادی خود را طی می‌کنند و اتوبوس‌ها به سمت شمال هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت و از مسیر شمال به جنوب مسیر جایگزین خواهند داشت که بیان شد.

وی گفت: ترددها در خیابان ولیعصر (عج) و پیاده روهای ضلع شرقی آن و کوچه‌هایی که از آن منشعب می‌شود همان روال عادی خود را دارد و هیچ گونه محدودیتی در آن اعمال نخواهد شد مگر در برخی از خیابان‌هایی مانند طالقانی، بلوار کشاورز، زرتشت و فاطمی و مطهری خیابان‌هایی هستند که در حاشیه خیابان ولیعصر (عج) برای توقف خودروهای مراجعین پیش بینی کرده ایم که این ۱۴ نقطه و پارکینگ نمایشگاه خیابان‌ها و مسیرهای عرض و پهن ما هستند که برای پارک خودروهای مردم پیش بینی شده است و مردم می‌توانند خودروهای خود را در آن محل‌ها پارک کرده و از نزدیکترین مسیر وارد خیابان ولیعصر (عج) بشوند.

وی افزود: لذا طبق روال گذشته تردد در خیابان‌ها و پیاده روهای ضلع شرقی خیابان ولیعصر (عج) آزاد است و هیچ گونه محدودیتی نخواهند داشت.

سردار محمد حسین حمیدی گفت: اما در خطوط بی آرتی و پیاده رو ضلع غربی خیابان ولیعصر (عج) محدودیت اعمال خواهد شد و کوچه‌هایی که در ضلع غربی خیابان ولیعصر (عج) هستند دو حالت دارند یا اینکه این کوچه‌ها باز هستند و به سمت خیابان خیابان ولیعصر (عج) یکطرفه هستند که در روز مراسم این یکطرفه بودن عکس خواهد شد و از خیابان ولیعصر (عج) به مسیرهای جایگزینی که پیش بینی شده تردد آزاد خواهد بود و کوچه‌هایی که انتهای آنها بن بست است در مسیر غربی، کوچه‌هایی که به خیابان ولیعصر (عج) وصل هستند و انتهای آنها بن بست هست که تردد در این کوچه‌ها به سمت خیابان ولیعصر (عج) و شمال آن آزاد خواهد بود.

وی گفت: همکاران بنده در روز عید غدیر در این مسیرها حضور خواهند داشت و مسیرهایی که در خطوط بی آر تی وجود دارد را فعال خواهند کرد و ترافیک را از این کوچه‌ها به خیابان ولیعصر (عج) و مسیر جنوب به شمال به صورت آزاد هدایت خواهند کرد.

سردار حمیدی اشاره داشت: نکته حائز اهمیت اینجا است که ما برای آنکه مردم عزیز کمتر دچار مشکل شوند و پیاده روی و حضور آنها در جشن حداقل مسافت‌ها و حداقل خستگی را برای آنها ایجاد کند ۴ رینگ حمل و نقلی را پیش بینی کرده ایم که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای تمام این رینگ‌ها ون‌های تاکسیرانی را فعال کرده که در نقاط مختلف این ون ها حضور دارند.

وی بیان داشت: این نقاط مانند حاشیه میدان ونک، میدان ولیعصر (عج)، چهارراه ولیعصر (عج) حضور داشته که مردم را به سمت شمال هدایت و جابجا خواهند کرد و مسیر جایگزین آنها هم از بزرگراه مدرس است که وارد میدان ونک می‌شوند و در خیابان بهشتی نیز به همین شکل می‌باشد که در حاشیه خیابان بهشتی این ون ها پارک هستند و مسافرین را به میدان ونک برده و دوباره از مسیر جایگزین بازگشته و وارد خیابان بهشتی می‌گردند که ۴ نقطه مشخص شده که جهت خدمات دهی به مردم عزیزی هست که پیاده آمده و قصد ورود به شمال خیابان ولیعصر (عج) را دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: ساعت ۱۸ الی ۲۲ ساعت اجرای این مراسم است که طبعاً قبل از ساعت ۱۸ و بعد از خاتمه این مراسم هم با توجه به اینکه ایستگاههای مختلفی در طول بی آرتی وجود دارد و جابجایی و نصب آنها زمان بر خواهد داشت ما محدودیت‌های مقطعی را اجرا خواهیم کرد.