  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۵۰

قاتلی که از طریق سایت دیوار طعمه را شناسایی کرد دستگیر شد

قاتلی که از طریق سایت دیوار طعمه را شناسایی کرد دستگیر شد

اهواز- جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: قاتل فراری که بخاطر سرقت یک خودرو سانتافه مرتکب قتل شده بود، توسط کارآگاهان پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله سفید پوست در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره پرونده فقدانی مبنی بر اینکه شخصی از طریق سایت دیوار قصد فروش خودرو سانتافه خود را داشته و تاکنون به منزل مراجعه نکرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی کارآگاهان پلیس مشخص شده که خودرو فقدانی در مسیر مواصلاتی تهران به اهواز در حال حرکت بوده که با شگردهای خاص پلیسی موقعیت خودرو سانتافه شناسایی و در ورودی شهر اهواز توقیف و راننده دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به یافتن دو عدد پوکه و خون در خودرو گفت: با تحقیقات گسترده پلیسی و ادله متقن و متعدد پلیس، متهم سرانجام اعتراف کرد که پس از تماس تلفنی و حضور صاحب خودرو در محل قرار او را با دو گلوله به قتل رسانده است.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به کشف سلاح به کار رفته در سرقت تصریح کرد: قاتل به یک فقره قتل دیگر اعتراف کرده است.

سرهنگ سفید پوست گفت: افراد به هنگام مراجعه به سایت‌های تبلیغاتی فروش چون سایت دیوار، شیپور و… به راحتی به اشخاص و حتی آگهی‌ها اطمینان نکرده و حتماً خرید و فروش خود را از طریق مراجع رسمی انجام دهند تا شاهد این چنین حوادث تلخی نباشیم.

کد مطلب 5541471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      1 1
      پاسخ
      چرا سایتهای غیر قانونی بسته نمیشود؟
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      شگرد پلیسی نبود واقعیت را به مردم بگید که بتونند از این شگرد استفاده کنند دستگیری سارق به دلیل داشتن جی پی اس و همچنین وجود یک سیم‌کارت فعال در داخل خودرو بود دوستان با گذاشتن یک سیم‌کارت خالی در خودرو می توانید هر زمان موقعیت خودرو خود را ردیابی کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها