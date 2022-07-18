قاتلی که از طریق سایت دیوار طعمه را شناسایی کرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت الله سفید پوست در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره پرونده فقدانی مبنی بر اینکه شخصی از طریق سایت دیوار قصد فروش خودرو سانتافه خود را داشته و تاکنون به منزل مراجعه نکرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی کارآگاهان پلیس مشخص شده که خودرو فقدانی در مسیر مواصلاتی تهران به اهواز در حال حرکت بوده که با شگردهای خاص پلیسی موقعیت خودرو سانتافه شناسایی و در ورودی شهر اهواز توقیف و راننده دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به یافتن دو عدد پوکه و خون در خودرو گفت: با تحقیقات گسترده پلیسی و ادله متقن و متعدد پلیس، متهم سرانجام اعتراف کرد که پس از تماس تلفنی و حضور صاحب خودرو در محل قرار او را با دو گلوله به قتل رسانده است.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به کشف سلاح به کار رفته در سرقت تصریح کرد: قاتل به یک فقره قتل دیگر اعتراف کرده است.

سرهنگ سفید پوست گفت: افراد به هنگام مراجعه به سایت‌های تبلیغاتی فروش چون سایت دیوار، شیپور و… به راحتی به اشخاص و حتی آگهی‌ها اطمینان نکرده و حتماً خرید و فروش خود را از طریق مراجع رسمی انجام دهند تا شاهد این چنین حوادث تلخی نباشیم.