حفظ ثبات امنیتی و تمامیت ارضی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: حفظ ثبات امنیتی، استقلال، موجودیت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است و نیروهای مسلح همواره آماده رویارویی راهبردی و عملیاتی و تاکتیکی با دشمنان هستند.

وی با اشاره به روابط دوستانه جمهوری اسلامی با همه همسایگان گفت: اگر کشوری با قرار دادن پایگاه‌ها و امکانات خود زمینه مداخله قدرت‌های خارجی را در منطقه فراهم کنند بیشترین هزینه را پرداخت خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در بخشی دیگر از سخنان خود با تأکید بر اینکه نیروی زمینی سپاه پاسداران شالوده اصلی این نهاد مقدس است گفت: در سه دهه گذشته نیروی زمینی سپاه با توان رزم و قدرت کوبنده خود از مرزهای کشور در مقابل تهدیدات ضد انقلاب، گروهک‌های تکفیری قاطعانه دفاع کرده است.