به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) پس از برگزاری رزمایش‌های ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش و پیامبر اعظم (ص) ۱۷ سپاه، صبح امروز (سه‌شنبه) در جمع فرماندهان نیروهای مسلح در ارزیابی رزمایش‌های برگزار شده، اظهار داشت: مأموریت و وظایف قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) مبتنی بر تدابیر فرمانده معظم کل قوا ناظر بر انجام بررسی‌های عملیاتی و فرماندهی بر نیروهای مسلح از طریق تمرکز دائمی بر مدیریت و فرماندهی در شرایط بحران و جنگ، با برگزاری رزمایش‌های سالانه است.

وی افزود: در حقیقت اجرا و برگزاری رزمایش‌ها به معنای آزمون ادراک از تهدیدات دشمن و ارزیابی میزان آمادگی‌های رزمی است و مهم‌تر از آن، میزان انطباق آمادگی‌ها با مخاطرات پیش رو را آشکار می‌کند.

سرلشکر رشید ادامه داد: در واقع اجرای رزمایش‌ها به معنای جنگ قبل از جنگ است به همین دلیل نیازمند دقت و خلاقیت در هدف‌گذاری و طرح ریزی، همچنین جدیت در اجرا برای غافلگیر کردن دشمن هستیم.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با بیان اینکه جدی گرفتن تهدید دشمن همواره مورد تاکید فرمانده معظم کل قوا است، اظهار داشت: این موضوع منطق حاکم بر تهیه برآورد تهدیدات، ارزیابی‌های میدانی بر توان آمادگی‌های رزم و اجرای رزمایش‌ها را در قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) و نیروهای مسلح شکل داده است.

وی گفت: قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) رزمایش‌های سالیانه سازمان‌ها و نیروهای مسلح را با رویکردهای تحولی و منطبق بر تدابیر فرمانده معظم کل قوا و با نظر به تغییر ماهیت تهدیدات و منطبق با مشخصه‌های جنگ آینده طراحی و تصویب می‌کند.

سرلشکر رشید با بیان اینکه به طور متوسط هر سال تعداد ۳۰ رزمایش بزرگ از سوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) هدف‌گذاری و به سازمان‌ها ابلاغ می‌شود، گفت: در سال جاری ۲۵ رزمایش بزرگ در قالب ارتش‌ها و چند نیرویی پیش‌بینی شده که تا کنون ۱۵ رزمایش بزرگ از سوی ارتش و سپاه اجرا شده است که البته برخی از آن‌ها رسانه‌ای نخواهد شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با تقدیر و قدردانی از تلاش و مجاهدت فرماندهان ارتش و سپاه، عنوان کرد: هدف نیروهای مسلح از طریق برگزاری رزمایش‌های سالانه و بنا به موضوع در شرایط خاص، این است که دشمن بداند ما همواره آن‌ها را رصد می‌کنیم، آماده هستیم و حتماً هزینه‌ای بیش از دستاوردها بر آن‌ها تحمیل خواهیم کرد و موفقیت کوچک و تاکتیکی آن‌ها را با انتخاب زمان و مکان، همچنین استفاده از ابزار مناسب و روش‌های محاسبه نشده به شکست راهبردی تبدیل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه فرماندهان ما از نسل جنگ و فرزندان خمینی (ره) و خامنه‌ای هستند که جنگ را با جنگ آموخته‌اند، گفت: تفکر و سیره عملی شهید سلیمانی که در ایام سالگرد شهادت مظلومانه‌اش قرار داریم، گواه روشن و صادقی از باورها و استحکام اراده و قدرت ما است.

سرلشکر رشید تأکید کرد: مایل هستیم دشمن به دنبال آزمودن اراده و قدرت ما نباشد، زیرا قطعاً تحمل هزینه‌های رویارویی گسترده و همه جانبه را نخواهد داشت. بنابر این باورپذیری قدرت جمهوری اسلامی ایران برای دشمن حتماً هزینه کمتری به دنبال خواهد داشت.