امیدآفرینی ریشه ای ترین محور جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامههای ماه محرم با اشاره به برنامههای عملیات ماه محرم اظهار داشت: اگر دوستداران اهل بیت به صورت یک صدا و ید واحده کنار هم باشند، بی شک گام گذارنده در مسیر ظهور هستیم.
وی با عنوان اینکه در حوزه تبلیغ، ستایشگری، برنامهها و رویدادهای محرم، بهداشت و سلامت و غیره نیازمند برنامه ریزی هستیم، افزود: در سال جاری همانند سالهای قبل با توجه به فرمان و دستور ولی امر مسلمین مبنی بر جهاد تبیین، ریشهای ترین جهاد، امیدآفرینی است.
وی ادامه داد: با همفکری در نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی، خط محتوایی و موضوع اصلی در محرم بر مبنای جهاد امیدآفرینی است و همه شئونات محرم در این مسیر گام بدراند.
حجت الاسلام شریف تبار از بخشهای مختلف رسانهای، وعاظ و مبلغان خواست تا در راستای جهاد تبیین عمل کنند و افزود: هیئتهای مذهبی بر اصل شعارهای محوری توجه و تاکید داشته باشند و هر هیئت لازم است یک شعاری محوری داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید براینکه تمدن اسلامی تقویت نخواهد شد مگر با تکیه بر باورها و ارزشهای اسلامی، به هیئتهای مذهبی توصیه کرد تا ضمن داشتن شعار با توجه خط محرم، به شعار محوری محرم نیز توجه کنند.
وی با اظهار اینکه وجود مقدس سید الشهدا میتواند در شرایط کنونی و مشکلات، گره گشا باشد خواستار توجه به شعار محوری محرم شد.
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