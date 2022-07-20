واکنش روسیه به بیانیه واشنگتن درباره سفر «پوتین» به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه بیانیه واشنگتن درباره انزوای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل سفر به ایران را پوچ و بیهوده خواند.

به گزارش اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهارات «جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره انزوای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل سفر به ایران را پوچ خواند.

زاخارووا در کانال تلگرامی خود در این خصوص نوشت: واشنگتن دیگر نمی‌داند چگونه تز شکست خورده درباره انزوای روسیه را ترویج کند. در این راستا از همه چیز استفاده می‌شود، از جمله پوچی.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود: شاید می‌شد پاسخ داد که کاخ سفید با چنین اظهاراتی منطق فزاینده ای را نشان می‌دهد. اما ممکن نیست، زیرا انزوا مانند منطق است: یا آن را دارید یا ندارید. امروز هر دو گم شده اند: انزوای مسکو و منطق واشنگتن.

این در حالیست که جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری در پاسخ به اینکه ارزیابی آمریکا از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به ایران چیست و چرا در چنین موقعیتی خواسته است با رهبر ایران دیدار کند، ادعا کرده بود: این سفر نشان‌دهنده درجه انزوای پوتین و روسیه است!

این در حالیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفت.

«ولادیمیر پوتین» بلافاصله پس از ورود به فرودگاه، عازم نهاد ریاست جمهوری شد و با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دیدار کرد.

در این دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه درباره گسترش بیش از پیش روابط در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، ترانزیت و مبادلات تجاری و نیز تحولات منطقه گفتگو کردند.

پس از گفتگوهای رئیسی و پوتین، رؤسای جمهور دو کشور عازم دفتر مقام معظم رهبری برای دیدار با معظم له شدند.

همچنین، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه نیز روز گذشته در سفر به ایران با سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است که هفتمین نشست کشورهای ضامن آتش بس در سوریه موسوم به روند آستانه به میزبانی تهران در سالن اجلاس سران با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه نیز برگزار شد.

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