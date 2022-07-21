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۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۱۱۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۱۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

گزارش‌های آماری وزارت بهداشت، نشان می‌دهد در شبانه روز گذشته ۱۱۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۹۵۱ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۹۴ هزار و ۸۳۵ نفر دُز دوم و ۲۸ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۶ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۱ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۷۹۲ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۱۰ هزار و ۶۹۶ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

از دیروز تا امروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۹۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۱۹۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۵۵۰ نفر رسید.

کد مطلب 5543640
فاطمه کریمی

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