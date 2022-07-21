۱۱۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۴ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۹۵۱ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۹۴ هزار و ۸۳۵ نفر دُز دوم و ۲۸ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۶ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۱ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۷۹۲ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۱۰ هزار و ۶۹۶ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

از دیروز تا امروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۹۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۱۹۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۵۵۰ نفر رسید.