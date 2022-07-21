اوج ایثارگری جامعه پزشکی در ایام بحران کرونا به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عیناللهی ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره ایثار لالهها و بزرگداشت شهدای مدافع سلامت در مشهد اظهار کرد: در ایام بحران کرونا اوج شجاعت، رشادت، ایستادگی، ایثارگری و از خودگذشتگی جامعه پزشکی به تصویر کشیده شد و در این راه پرافتخار ۳۰۰ شهید مدافع سلامت تقدیم شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: از شروع انقلاب تاکنون حوادث مختلفی را داشتیم و دشمنان نگداشتند که لحظهای را راحت باشیم، خادمان حوزه سلامت در دوران دفاع مقدس و حتی پس از آن خوش درخشیدند و اوج این درخشش در ایام بحران کرونا بود.
وی تصریح کرد: نقطه عطف فعالیتها درمان مجروحان شیمیایی بود و جوانان آن دوران در درمان این گروه از مجروحان کاری کارستان کردند و جامعه پزشکی همگام با سایر رزمندگان خوش درخشیدند.
عین اللهی با بیان اینکه جمع زیادی از پزشکان حاضر در جنگ خود مجروح جنگی هستند، اظهار کرد: این گروهها با وجود تمامی سختیها از مسیر خدمت به مردم دور نشدند و در ایام بحران کرونا نیز اوج شجاعت، رشادت، ایستادگی، ایثارگری و از خودگذشتگی جامعه پزشکی به تصویر کشیده شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از ابتدای بحران کرونا تاکنون ۳۰۰ شهید مدافع سلامت تقدیم شد که نامشان را گرامی میداریم، در این ایام تمامی مدافعان سلامت در میدان عمل در مسیر خدمترسانی به بیماران کرونایی حصور دارند، در حالی که در دیگر کشورها از دست بیمار فرار میکنند تا مبتلا نشوند.
وی با تاکید بر اینکه در ایام بحران کرونا موفق به تولید ۶ نوع واکسن کرونا در ایران شدیم، گفت: واکسنهای برکت، نورا، فخرا، رازی، پاستوکووک و اسپایکوژن در ایران تولید شده، ضمن اینکه شتاب واکسیناسیون انجام شده هم بینظیر بوده و در برخی روزها به بیش از ۱.۵ میلیون دُز تزریق رسید و به گفته مسئولان سازمان بهداشت جهانی ایران جزو موفقترین کشورهای دنیا در امر واکسیناسیون کرونا بوده است.
عین اللهی تصریح کرد: در روز گذشته اولین جشن فارغالتحصیلی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در حرم مطهر رضوی داشتند و فارغاتحصیلان با امام رضا (ع) در مسیر ارائه شایستهترین خدمات به مردم عهد و پیمان بستند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بیشتر از دشمنیهای فیزیکی، دشمنیهای فرهنگی را شاهد هستیم، خاطرنشان کرد: از واقعه کربلا حضرت زینب کبری (س) راه امام حسین (ع) را تبیین کردند و ما نیز با الگوگیری از سیره ناب ائمه اطهار (ع) موظف هستیم تا راه پرافتخار تمامی شهدای عزیز انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم و مدافع سلامت را بهخوبی در جامعه اسلامیمان دنبال کنیم.
وی تاکید کرد: باید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را دانشگاهها زنده بداریم و باید بدانیم که اگر این رشادتها نمیبود با وضعیتهای مطلوب در ایام بحران کرونا مواجه نمیبودیم و حضور ایثارگرانه شهیدانی همچون شهید خوارزمی درس بزرگی برای همه ما بوده و هست و باید از این شخصیتهای ناب بهخوبی الگوگیری کنیم.
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