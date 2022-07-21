به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی اظهار داشت: طی روزهای گذشته، تفاهمنامهای با شرکت گازپروم به امضا رسید که بر اساس آن، همکاریهای خود را در حوزه تجارت گاز، توسعه خواهیم داد.
وی ادامه داد: همکاریهای ما با شرکت گازپروم در حوزه سوآپ گاز به کشورهای همسایه و همچنین مشارکت با آنان در این بخش است که البته مقدار آن هنوز تعیین نشده، اما با امضای این تفاهمنامه بهزودی و در آینده نزدیک، این مهم به انجام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران توسعه در تجارت گاز با کشورهای همسایه را از مهمترین اهداف امضای این تفاهمنامه عنوان کرد و گفت: همکاری درباره احداث خطوط انتقال گاز و طرحهای مورد نظر در این زمینه با کشورهای همسایه، بر اساس توافق انجامشده، با مشارکت گازپروم خواهد بود.
چگنی با بیان اینکه مشارکت در پروژههای الانجی از دیگر زمینههای همکاری است که کشور روسیه به انجام آن، اظهار تمایل کرده است، تصریح کرد: کشورهای همسایه برای اجرای طرحهای ذکرشده، در اولویت هستند و هم اکنون مذاکراتی با کشورهای همسایه در این زمینه آغاز شده است که در آینده هم ادامه خواهد داشت.
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه سهشنبه (۲۸ تیرماه) تفاهمنامهای به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار در زمینه توسعه میدانهای گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، تکمیل طرحهای الانجی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاریهای علمی و فناورانه امضا کردند. هم اکنون نیز چهار میلیارد دلار قرارداد با شرکتهای مختلف روسی برای سرمایهگذاری در حال اجرا است.
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