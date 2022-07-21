کرونا در شبانه روز گذشته جان ۳ شهروند کردستانی را گرفت

دکتر فرزام بیدارپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند شیوع کرونا در استان سرعت بسیاری گرفته و تنها در ۴۸ ساعت اخیر ۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده اند که ۷۲ نفر آنها به شبانه روز گذشته اختصاص دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲ بیمار کرونایی در بخش عمومی و هفت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: پس از حدود ۲ ماه و نیم که هیچ مرگی به دلیل کرونا در استان ثبت نشده بود متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته سه نفر به دلیل ابتلاء به این ویروس در استان جان باختند.

دکتر بیدارپور خاطرنشان کرد: تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آماده تزریق واکسن در نوبت صبح به مراجعه کنندگان هستند و در سنندج سه مرکز و در دیگر شهرها هم یک درمانگاه آماده این خدمت در نوبت عصر هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: به ادارات پرجمعیت استان نیز تیم‌های سیار واکسیناسیون اعزام می‌شود.