لوکاشنکو:روسیه هنوز از تمام قدرت خود در اوکراین استفاده نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که روسیه هنوز از تمام قدرت خود در جنگ اوکراین استفاده نکرده است.

لوکاشنکو در ادامه تأکید کرد: جنگ در اوکراین باید با هدف جلوگیری از پیش رفتن به سوی پرتگاه جنگ هسته‌ای هر چه سریع‌تر پایان یابد.

وی تصریح کرد: غرب عامل و علت اصلی جنگ اوکراین است و پایان یافتن این نزاع، منوط به تصمیم مقامات کی یف است و آنها باید با مسکو مذاکره کنند.

این اظهارات رئیس جمهور بلاروس در حالی است که «ربکا کوفلر» افسر سابق آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، پیشتر اذعان کرد که سلاح‌های آمریکایی به اوکراین کمک نمی‌کند روسیه را شکست دهد و پس گرفتن مناطق وسیعی که توسط روسیه گرفته شده، غیرممکن است.

لوکاشنکو پیشتر هم گفته بود: متأسفانه سیاست و رویکرد کنونی غرب، دنیا را به ورطه جنگ بزرگی نزدیک می‌کند، جنگی که می‌دانید که ممکن است هیچ برنده‌ای نداشته باشد.

وی یادآورشد که تحولات این روزهای پیرامون بلاروس و روسیه نیازمند توجه و بررسی شدید است. به گفته رئیس جمهور بلاروس، آمریکا آشکارا مدیریت کشورهای غربی را برعهده گرفته است تا نظام امنیت جهانی را به طور پیوسته، روشمند و حتی بر خلاف منافع ملی خود و خواسته‌های مردم خود نابود کند.