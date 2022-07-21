توضیحات فرمانداری اهواز درخصوص لغو کنسرت در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز در خصوص برگزاری کنسرت در اهواز و همچنین لغو کنسرت یکی از خوانندگان کشور در سینما هلال، توضیحاتی را ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به علت تجمع و ترافیک شدید پیش در ورودی سینما هلال در ساعات اجرای کنسرت و به دنبال آن اعتراض رانندگان و شهروندان، پلیس راهنمایی و رانندگی خواستار تصمیم گیری در این خصوص شد.

فرمانداری اهواز توضیح داده است: همچنین عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا در اجرای کنسرت از دیگر موضوعاتی بود که انجام نمی‌شد و دانشگاه علوم پزشکی نیز مکاتباتی در این خصوص داشتند لذا با توجه به موارد ذکر شده، در صورتی که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان مکان دیگری در اهواز را با دارا بودن شرایط لازم برای برگزاری کنسرت انتخاب کند، با اجرای کنسرت موافقت می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شورای تأمین شهرستان اهواز به دلایل مذکور با برگزاری کنسرت در تاریخ ۳۰ و ۳۱ تیرماه در سینما هلال موافقت نکرده و در خصوص برگزاری دیگر کنسرت‌ها تصمیم گیری می‌کند.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید