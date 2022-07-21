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۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۲۶

توضیحات فرمانداری اهواز درخصوص لغو کنسرت در اهواز

توضیحات فرمانداری اهواز درخصوص لغو کنسرت در اهواز

اهواز- روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز در خصوص برگزاری کنسرت در اهواز و همچنین لغو کنسرت یکی از خوانندگان کشور در سینما هلال، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز در خصوص برگزاری کنسرت در اهواز و همچنین لغو کنسرت یکی از خوانندگان کشور در سینما هلال، توضیحاتی را ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به علت تجمع و ترافیک شدید پیش در ورودی سینما هلال در ساعات اجرای کنسرت و به دنبال آن اعتراض رانندگان و شهروندان، پلیس راهنمایی و رانندگی خواستار تصمیم گیری در این خصوص شد.

فرمانداری اهواز توضیح داده است: همچنین عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا در اجرای کنسرت از دیگر موضوعاتی بود که انجام نمی‌شد و دانشگاه علوم پزشکی نیز مکاتباتی در این خصوص داشتند لذا با توجه به موارد ذکر شده، در صورتی که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان مکان دیگری در اهواز را با دارا بودن شرایط لازم برای برگزاری کنسرت انتخاب کند، با اجرای کنسرت موافقت می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شورای تأمین شهرستان اهواز به دلایل مذکور با برگزاری کنسرت در تاریخ ۳۰ و ۳۱ تیرماه در سینما هلال موافقت نکرده و در خصوص برگزاری دیگر کنسرت‌ها تصمیم گیری می‌کند.

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کد مطلب 5543902

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    نظرات

    • امیر IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
      31 8
      پاسخ
      در مراسم مذهبی و حکومتی نظیر همین راهپیمایی ده کیلومتری تهران همه پروتکلها و موازین بهداشتی و ترافیکی و سر و صدا رعایت شده و میشه؟! لغو این کنسرت سیاسی بود.
      • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
        2 4
        راهپیمایی در فضای باز است و پروتکل ها فقط برای محیط های سرپوشیده میباشد
      • محمد IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
        1 4
        من تا حالا هیچ کنسرتی نرفتم ولی دمت گرم گل گفتی
      • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
        1 5
        جانا فضای باز با فضای بسته فرق دارد،که داری به غدیر توهین میکنی
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      3 0
      پاسخ
      چه عجب یه پیام از فرمانداری دیدیم ۲ ساله که کاملا خبری از فرماندار نشنیده بودم فکر کردم دیگه وجود نداره خداروشکر
    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      3 0
      پاسخ
      این قوانین سخت و پیچیده چرا فقط واسه خوزستانی هاست در صورتی که در سایر شهرها کنسرتها بخوبی اجرا میشه!!! تا کی باید استان ما اینقدر مظلوم واقع بشه و چه دلیلی داره یه عده مزاحم بیان روبروی سینما هلال و تجمع کنند ؟؟ مگه دین فقط در حجاب زنان اهوازی خلاصه میشه،،؟؟؟ هیچ قاعده مشخصی در استان ما وجود نداره.
    • IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      9 2
      پاسخ
      باز هم مثل همیشه دروغ پراکنی کرده اند . پس مراسم ها و تجمع های محرم که باعث بسته شدن خیابان و ترافیک سنگین و راه بندان های سنگین می شود و همچنین به دلیل تجمع مردم باعث تشدید کرونا می گردد را نیز تعطیل کنید
    • شهاب IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      5 0
      پاسخ
      همش بهانه است. صدها هزار نفر حاجی توی عربستان تو هم میلولن هیچ کس نمیگه کرونا میگیرن حالا برای جلوگیری از کنسرت کرونا رو بهانه کردن.
    • شهاب IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      3 0
      پاسخ
      همش بهانه است. صدها هزار نفر حاجی توی عربستان تو هم میلولن هیچ کس نمیگه کرونا میگیرن حالا برای جلوگیری از کنسرت کرونا رو بهانه کردن.
    • ایرانی IR ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      4 0
      پاسخ
      بلیط کنسرت فروخته شده ، مردم از شهرستان های مختلف استان اومده بودن اهواز که حداقل یک شب خوش باشند ، اما دوستان ارزشی اجازه ندادند کنسرت برگزار بشه. هیچ ارگانی نیومد جلوشون رو بگیره و جمعشون کنه ، اهواز هم داره مثل مشهد میشه. اونا هر کاری دوست داشته باشند میتونند انجام بدن اما مردم نمیتونند. !!!
    • میلاد US ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      4 1
      پاسخ
      حالا اینجا شد بحص ترافیک و شلوغی اما تو تهران که ده کیلومتر راه رو بند اوردن برایمراسم غدیر هیچ مشکلی نبود!
    • IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      3 0
      پاسخ
      قضیه مداحی دم در سالن چی بوده
    • آلا IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      5 0
      پاسخ
      فرماندار اهواز لطفا شما فاز مشهد نگیرید مردم لازم دارن کنسرت برن و خوش باشن تو این اوضاع بد مملکت
    • علی ثمری IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      2 0
      پاسخ
      بیچاره اهواز و جوانهای اهواز په چرا همه چی برای تهران خوبه و مشکل نداره فقط باعث ناامیدی و علت مهاجرت میشه
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      در بیشتر مراسم که خودتون میخواید وحتی بعضی از خیابانها را مسدود میکنید و هیچ پروتکل های بهداشتی هم رعایت نمیشود لغو هم نمیشود
    • ایرانی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      1 2
      پاسخ
      همش حالگیری، تا کی؟؟؟؟
    • سعید IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      2 3
      پاسخ
      فرماندار محترم واقعیت رو فرمودند.ضمنا مخاطبین هم باید حقایق رو باور کنن.
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      1 0
      پاسخ
      بس کنید با این عذرهای بدتر از گناه همیشه ملت را نادان فرض کردید از دستگیری ومقالات کسانی که با یک وانت وسروصدا نامعقول کنسرت را بهم زدند هم میگفتید اما شما زورتون فقط به مردم میرسه
    • مهدی IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      0 2
      پاسخ
      احسنتکم خیلی سپاسگزارم بخاطر کار زیبایی که کردید 😍🤗
    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      1 1
      پاسخ
      ای بابا
    • پروین US ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
      1 0
      پاسخ
      مردم اهوازگناه دارند
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      نظر ماهاکه مهم نیست. نظر آن چندنفر مهمه که قانون ومجوز رسمی کشور اسلامی خودمان را زیر پاگذاشته وبه رسانه‌ای بیگانه گزک دا ه وابروی کشور را می‌برد. که خود از ضد انقلاب، ضدانقلابی تراست. اقاامیر نوشت دیگری گفت توهین به غدیر کردی. درحالی که خودش هنوز صاحب غدیر را نشناخته. که گفت فقط دوضربه به ابنملجم ب
    • قلی خان IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده شاهد تجمع چندصد نفر از برادران و خواهران بسیجی در ورودی سالن بودم ؛ یعنی این عزیزان نگران ترافیک و پروتکل ها بودن ؟؟؟

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