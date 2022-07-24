علی باقری: روابط با همسایگان سقف ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه عصر امروز (یکشنبه) با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین سیاست‌های منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین المللی، «فرصت ربایی» را یکی از ویژگی‌های دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: در سیاست همسایگی، روابط با همسایگان سقف ندارد. باید از همه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استفاده کرد تا با «تعامل حداکثری با همسایگان» بستر لازم برای «پیوندهای پایدار و بلندمدت اقتصادی میان کشورهای منطقه» فراهم شود.

باقری، آشکار شدن ضعف‌های بنیادین یکجانبه گرایی و چالش‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی آمریکا در حفظ جایگاه هژمون جهانی را یادآور شد و تصریح کرد: پیوستن ایران به «سازمان همکاری شانگهای» و «مجموعه بریکس»، قدرت راهبردی و جایگاه ژئواستراتژیک چندجانبه گرایی را به صورتی معنادار، ارتقا می بخشد.

وی با اشاره به ناکامی رئیس جمهور آمریکا در تحقق اهداف سفرش به منطقه، تاکید کرد: برنامه ریزی اجلاس آستانه به فاصله چند روز پس از سفر ناموفق بایدن به منطقه، نشانه «هوشمندی دیپلماسی ایران» و نماد برتری «گفتمان تعامل منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران» است.

معاون سیاسی وزارت امور خارج، الگوی تدوین برنامه‌های بلندمدت روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را با اهمیت توصیف و تصریح کرد: «الگوی برنامه‌های بلندمدت در روابط دوجانبه» که در مقطع اخیر علاوه بر چین، روسیه، ونزوئلا و ترکیه را هم در برگرفت، به «پایدارسازی روابط اقتصادی» منجر شده و به طور مؤثر مانع تأثیرگذاری تکانه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور گردیده و خنثی‌سازی تحریم‌ها را در میدان اقتصاد و تجارت معنا می‌بخشد.

در این نشست معاون سیاسی وزارت امور خارجه به پرسشهای نمایندگان درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی از جمله مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز پاسخ داد.