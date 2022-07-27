به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از اپراتور پایش هوشمند سیستم اعلام حریق امروز در ساختمان جدید پلاسکو برگزار شد. در این مراسم هادی محضر نیا مدیرعامل فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و قدرت الله محمدی سرپرست آتش نشانی تهران حضور داشتند.

همچنین حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران سخنرانی کردند.

مهدی چمران در این مراسم از لزوم هوشمندسازی شهر تهران خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا از این دست سامانه‌ها در سایر حوزه‌های شهری نیز استفاده شود.

گفتنی است اپراتور پایش هوشمند سیستم اعلام حریق ۲۴ ساعته می‌تواند اطلاعات راپایش کند و با کوچک‌ترین حریقی نزدیکترین مرکز آتش‌نشانی رامطلع کند. این سامانه باعث می‌شود راندمان نیروهای عملیاتی آتش نشانی افزایش پیدا کند.