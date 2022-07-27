به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «قاتلان ماه گل» فیلم جدید مارتین اسکورسیزی که در آن بار دیگر با لئوناردو دی کاپریو همکاری کرده سال آینده اکران می‌شود.

به این ترتیب یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال، در این فصل رقابت جوایز اسکار حضور نخواهد داشت.

این درام وسترن که در آن جسی پلمونز و رابرت دنیرو نیز نقش‌آفرینی می‌کنند بر مبنای فیلمنامه اریک راث با اقتباس از کتاب پرفروش «قاتلان ماه گل: قتل‌های اوسیج و تولد اف‌بی‌آی» نوشته شده است که به ماجرای واقعی قتل‌های زنجیره‌ای ایالت اکلاهما در دههٔ ۱۹۲۰، به دنبال کشف نفت در زمین‌های قبیله سرخ‌پوستِ اوسیج می‌پردازد.

از ابتدا هم این فیلم برای اکران در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده بود اما پس از ماجراهای اسکار امسال و در پرده قرار گرفتن ویل اسمیت، بحث اکران این فیلم در نوامبر ۲۰۲۲ طرح شد تا جایگزین درام برده‌داری «رهایی» دیگر ساخته مهم اپل با بازی ویل اسمیت شود و اکران آن فیلم تا سال بعد به تعویق بیفتد.

از ویژگی‌های اسکورسیزی صرف زمان زیاد و فرایند سخت پشت سر گذاشتن دوره تدوین فیلم‌هایش است که با همکار همیشگی‌اش تلما شون‌میکر انجام می‌شود. با وجود پایان یافتن فیلمبرداری «قاتلان ماه گل» در سپتامبر ۲۰۲۱، این فیلم که ۲۰۰ میلیون دلار صرف تولیدش شده به موقع به این فصل اسکار نمی‌رسد. از همین حالا گفته می‌شود این فیلم به حضور در اولین جشنواره بزرگ سال ۲۰۲۳ یعنی جشنواره کن چشم دوخته است.

اپل با «کودا» برای اولین بار اسکار بهترین فیلم را برد و امسال هنوز امیدهایی برای فصل جوایز دارد از جمله فیلم «چاچا ریل اسموت» که برنده جشنواره ساندنس شد و انیمیشن بلند «لوک» و یک فیلم بلند دیگر که با بازی جنیفر لارنس ساخته شده و پیتر فارلی کارگردان و آلفونسو کوارون تهیه‌کننده‌اش است.