به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی صباغ، با بیان اینکه این منطقه از قدیم درگیر موضوع آسیب‌های اجتماعی بود و حل این معضل جزو مهم‌ترین درخواست‌های مردمی است؛ اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع از بدو ورودمان روی آن متمرکز شدیم و با تشکیل قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران تا امروز سه هزار و ۷۰۰ نفر از معتادان متجاهر منطقه جمع آوری شدند و در کمپ‌های ماده ۱۶ بین ۶ تا ۹ ماه نگهداری خواهند شد تا پس از بهبود شرایط در جهت توانمندسازی آنها اقدام شود.

شهردار منطقه ۱۵ با اشاره به اقداماتی که در پاتوق کوه سنگی و گرمخانه خاوران انجام شده، افزود: پاتوق بزرگ و قدیمی کوه سنگی که سابقه حضور معتادان در آن به بالای ۲۰ سال می‌رسد و ظرفیت بالغ بر ۴۰۰ معتاد را به صورت شبانه روزی داشت، جمع آوری و پاکسازی شده و دیگر هیچ معتادی در آن وجود ندارد. قرار است تبدیل به یکی از پروژه‌های تفرجگاهی منطقه شود؛ همچنین جمع آوری و تبدیل گرمخانه خاوران به کمپ ماده ۱۶ به عنوان بزرگترین معضل منطقه و محله رضویه با دستور شهردار تهران انجام شد و این اقدامات برای مردم رضایتمندی بالایی را ایجاد کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: یک موضوع قدیمی منطقه که مغفول مانده بود ساماندهی، بهسازی و زیباسازی محور امام رضا (ع) بود که در این دوره در اولویت قرار دادیم و با همکاری سازمان زیباسازی احداث سردر و دروازه ورودی شهر تهران از جنوب شرق را در برنامه داریم و قرار است این محور را متحول کنیم.

صباغ منطقه ۱۵ را از موارد اصلی قرارگاه مسکن برشمرد و خاطرنشان کرد: تحول در ساخت و ساز و تهیه مسکن در منطقه یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری است و در این موضوع توانستیم با ۴ پروژه شهید شیرودی، شهید بروجردی، خاورشهر و چرم امید ساخت نزدیک به ۲ هزار واحد مسکونی را از طریق تعاونی‌های بزرگ مسکن دنبال کنیم که برای این واحدها یا جواز صادر شده یا در مرحله صدور است.

به گفته شهردار منطقه ۱۵، سال گذشته نیز پروژه‌های بزرگی مانند مجموعه ورزشی شهید مظاهری، سرای محله کیانشهر، زمین چمن ورزشی مسعودیه و تفرجگاه مسگرآباد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.