به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید، محمدرضا مردانی در استان فارس و در آئین تودیع و معارفه مسئولان قدیم و جدید بسیج اساتید با اشاره به نقش دانشگاه در نیل به سوی تمدن نوین اسلامی و رسالت و اولویت‌های بسیج اساتید افزود: در تحقق تمدن نوین اسلامی که از منویات مقام معظم رهبری است، دانشگاه نقش اول و نقش ممتاز را ایفا می‌کند. دانشگاه اولاً موتور محرکه و پیشران توسعه همه جانبه کشور و همچنین محل تربیت مدیران و کارشناسان و متخصصان نظام و کشور است برای نیل به تمدن نوین اسلامی هم تربیت نیروی انسانی و هم علم و فناوری و تبدیل فناوری به ثروت از جمله مباحث مهم است.

وی ادامه داد: اگر تشکیل تمدن نوین اسلامی را یک عملیات گسترده و زمان‌بر بدانیم، قطعاً اساتید از مهمترین فرماندهان میدانیِ عملیات تشکیل این آرمان‌شهر اسلامی‌اند. حفظ و گسترش جغرافیای مقاومت که به مدد غیرت بی نظیر برادران نظامی ما و به قیمت خون شهدا از شرق تا غرب عالم در حال گسترش است، نیازمند پشتوانه‌های فکری، علمی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی است تا چیرگی مؤمنین را در این جغرافیای پهناور و در این تمدنِ در حال شکل گیری استحکام بخشد.

رئیس سازمان بسیج اساتید خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) در بیانیه گام دوم، در اولین مورد از توصیه‌های هفتگانه خود توصیه به علم و پژوهش می‌فرمایند و عنوان نموده‌اند؛ "دانش، آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است".حشمت و شوکتِ حکومتی که تکیه‌اش به علم و پژوهش داخلی نباشد، شکوهی است موقت. ترقی و پیشرفتِ پویا به مثابه رودخانه‌ای است که سرچشمه‌اش جوشش علم و پژوهش است.

این استاد دانشگاه با اظهار امیدواری از آنکه پیشرفت علمی کشور روند خوبی دارد، عنوان کرد: ما حائز جایگاه پانزدهم تولید علم در جهان هستیم و سرعت رشد علم در کشور ما ۱۱ برابر متوسط جهانی است. اما این پیشرفت متأسفانه هنوز باعث پیشرفت متناظری در کشاورزی، صنعت و اقتصاد کشور ما نشده است. نامگذاری دقیق امسال از جانب مقام معظم رهبری ناظر به همین امر است. ایشان در شعار سال یعنی «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» دانش و دانش بنیان بودن را میانه و محور تولید و اشتغال دانسته‌اند. مرجع اصلی تولید این علم و پژوهش که این‌قدر مورد تأکید اسلام و انقلاب و رهبری است، قطعاً دانشگاه‌هاست. اما هر دانشگاه و هر نسخه آکادمیکی نمی‌تواند حلاّل مشکلات ایران و جمهوری اسلامی باشد. دانشگاه‌های ما و رؤسا و مسئولین دانشگاه‌های ما باید ویژگی‌هایی را مد نظر قرار دهند تا بتوانند نقش موثرتری در حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی ایفا کنند.

خروجی دانشگاه‌های ما باید علم نافع باشد

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تاکید کرد: خروجی دانشگاه‌های ما باید علم نافع باشد. آن علمی که در روایات از آن به عنوان سلطان یاد شده علم نافع است " «العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه» " (دانش، سلطنت و قدرت است، هر که آن را بیابد، با آن یورش برد و هر که آن را از دست بدهد، بر او یورش برند.). علم نافع تولید نظم، فرهنگ، قدرت و ثروت می‌کند.

مردانی در ادامه بر ضرورت تولید علم در دانشگاه‌های کشور بر اساس نیازهای صنعتی و اقتصادی جامعه تاکید کرده و گفت: کشور ما از نظر نرخ رشد علمی یکی از کشورهای پیشرو در جهان است اما این سرعت باعث تحوّلی محسوس در صنعت کشور نشده است و این دور ازتوقع مردم و مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های ما باید نیازهای بومی، محلی و جغرافیایی را در تدوین سیاست‌های علمی و پژوهشی خود در نظر بگیرند. به ویژه طرح‌های آمایش سرزمینی باید در سیاست‌های علمی و آموزشی لحاظ گردند. ما باید شرایط جغرافیایی خود را در سیاست گذاری‌های علمی لحاظ کنیم. با وجود بحران‌های آبی در کشور که طبق پیش بینی‌ها تشدید هم خواهد شد ما هنوز رشته‌ای تخصصی برای مدیریت بحران‌های آبی نداریم و از سویی هر ازگاهی مثل همین ضایعه‌ی تأسف باری که چند روز پیش در استان فارس رقم خورد با بارش‌هایی روبه رو هستیم که برای مدیریت و استفاده‌ی بهینه از آنها فکر و پیش بینی نشده است.

ما دانشگاه‌ها را اسلامی می‌خواهیم

مردانی سپس بر موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها تاکید کرده و افزود: مردم ما صدها هزار شهید دادند تا کشور نه تنها از یوغ دست درازی‌های نظامی استکبار و عمال آن به دور باشد بلکه از گزند نفوذ تفکرات لیبرالیستی و القات فرهنگی غرب نیز مصون بماند. علم آموزی در دانشگاه جمهوری اسلامی باید با تعالی معنوی و تقویت اراده و خودباوری همراه باشد. اینکه امروز دشمن اینقدر تلاش می‌کند تا حجاب را از دختران و پسران ما بگیرد برای این است که آنها خوب می‌دانند که حجاب نه تنها تمثالی از تشرع و تقید که نمادی از خودباوری در مقابل اغیار است و این دقیقاً همان چیزی است که غرب چشم دیدن آن را ندارد، غرب می‌داند که تا این خودباوری در میان جوانان ما وجود دارد، تفکر غربی و مظاهر آن راهی برای نفوذ و تسلط بر جامعه‌ی اسلامی ما ندارند.

دانشگاه باید خط مقدم جهاد تبیین باشد

مردانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین گفت: مقام معظم رهبری موکداً بر جهاد تبیین تأکید دارند و بالاخص امسال در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمودند: ” جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است“. اگرچه عرصه‌ی جهاد تبیین بسیار وسیع است و برای همگان باز است اما دانشگاه زیست بوم "افسران جنگ نرم" یعنی دانشجویان و همچنین "فرماندهان جنگ نرم" یعنی اساتید است، پس محوریت دانشگاه‌ها در این نبرد تمدنی محرز است. در این رهگذر اساتید انقلابی و بسیجی که هم صاحب بصیرت هستند و هم صاحب علم و تخصص، باید پرچمدار و پیش قرآول عرصه جهاد تبیین باشند.

وی در ادامه از جمله مهمترین برنامه‌های سازمان بسیج اساتید را طرح کمک به حکمرانی اسلامی دانست و بیان کرد: بسیج اساتید با بیش از ۵۶ هزار عضو هیأت علمی، ظرفیتی کم نظیر برای کمک به دولت است. بسیج اساتید به صورت پیش‌دستانه و به صورت مکتوب آمادگی خود را برای کمک در همه‌ی وجوه تخصصی ِ مورد نیاز به دولت عرضه کرده است و نقشه راه و برنامه‌های مدونی در این مسیر طراحی کرده است. دولت باید بسیج اساتید را به عنوان امتزاجی از تعهد و تخصص، مشاور امینِ خود در همه‌ی امور تخصصی بداند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در پایان از زحمات محسن جاجرمی زاده قدردانی کرده و انتصاب وی را به سمت رئیس دانشگاه‌های پیام نور فارس تبریک گفت. همچنین پذیرش مسئولیت بسیج اساتید استان فارس را به علیرضا فارسی نژاد تبریک گفته و عنوان کرد: همانطور که دلیرمردان تیپ ۵۵ هوابرد و لشگرهای پیروز ۱۹ ظفر و ۳۳ المهدی از استان فارس خط شکنان بسیاری از خطوط در زمان دفاع مقدس بودند، به یاری خدا اساتید بسیجی این استان نیز خط شکنان توسعه‌ی علمی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی کشور خواهند بود.

گفتنی است در این مراسم همچنین از زحمات محمد مؤذنی تقدیر شد، همچنین مجتبی جاویدی به عنوان مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه شیراز، قناعتی به عنوان مدیر کانون بسیج اساتید شهرستان خرمبید و مهدی امیری به عنوان مسئول کانون بسیج اساتید پیام نور استان فارس معرفی شدند.