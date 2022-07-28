واردات خودرو بلاتکلیف است/ قیمت سیمان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صدور کارت ۵ ساله بازرگانی برای صادرکنندگان رتبه دار، بلاتکلیفی واردات خودرو، تغییر فرآیند قیمت‌گذاری کالاها منتفی شد، بلاتکلیفی واردات خودرو، ایران دهمین فولادساز جهان، برگزاری دومین دور قرعه کشی خودرو، کاهش قیمت سیمان، خروج ۵ خودرو از مدار تولید و رونق تولید در خرداد ماه از جمله مهم‌ترین اخبار این هفته حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.

واردات خودرو بلاتکلیف است

تقریباً ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و اگرچه طبق وعده دولت قرار بود در خردادماه امسال وضعیت واردات خودرو تعیین تکلیف و تا شهریور ماه خودروهای خارجی اقتصادی وارد کشور شوند اما با این حال هنوز خبری از نهایی شدن آئین نامه واردات نیست و مشخص نیست دلیل این تأخیر از کجا نشأت می‌گیرد. آیا دولت به دنبال محدودیت بیشتر در واردات است و یا اینکه سیاست گذار ارزی با نحوه واردات مخالفت کرده است.

صدور کارت ۵ ساله بازرگانی برای صادرکنندگان رتبه دار

علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تأیید شفاهی رئیس‌جمهور را برای رتبه‌بندی صادرکنندگان گرفته‌ایم تا تمدید کارت برای صادرکننده رتبه‌دار ۴ تا ۵ ساله باشد.

وی در خصوص احیای شورای عالی صادرات با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی افزود: وقتی شورای عالی صادرات اختیار اصل ۱۳۸ و ضمانت اجرایی ندارد، مزاحم مردم و تجار است و در این راستا شورای عالی تجارت با اختیار اصل ۱۳۸، پاراف رئیس جمهور را گرفته و منتظر تصویب هیئت دولت است که امیدواریم به زودی انجام شود.

ایران دهمین فولادساز جهان در نیمه نخست ۲۰۲۲

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی انجمن جهانی تولید فولاد نشان می‌دهد، ایران با تولید ۱۳.۶ میلیون تن، دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا در نیمه نخست ۲۰۲۲ بوده است. چین با تولید ۵۲۶ میلیون تن، به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد دنیا در این دوره شناخته شده است. با این حال، تولید فولاد چین در این دوره ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

دومین مرحله قرعه کشی تخصیص خودرو برگزار و نتایج شد

دومین مرحله قرعه کشی تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و نمایندگان شرکت‌های خودروساز در روز شنبه برگزار و نتایج قرعه کشی و اسامی برندگان روز یکشنبه اعلام شد.

کاهش تولید فولاد به اندازه پارسال نیست

وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به مهر گفت: هنوز آمار رسمی تولید فولاد تکمیل نشده اما بر اساس برآوردها در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه به دلیل محدودیت تأمین برق که از ۱۵ خرداد ماه اعمال شد، کاهش تولید داشتیم. البته نکته مهم این است که این کاهش تولید به اندازه کاهش تولیدی که پارسال داشتیم نیست.

به گفته وی، به نظر می‌رسد به صورت میانگین در تیر ماه کاهش تولید ۲۰ درصدی داشته باشیم.

تغییر فرآیند قیمت‌گذاری کالاها منتفی شد

چند روز پیش نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به تأیید رئیس جمهور برسد.

روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه اعلام کرد که فرایند قیمت گذاری بیان شده در مکاتبه این سازمان که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است؛ به عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح شده بود که در عمل قابلیت اجرا نداشته و در همان مقطع زمانی منتفی شده بود. ارسال این مکاتبه ناشی از عدم اطلاع از منتفی شدن این فرایند بوده است.

کماکان مرجع قیمت گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای تأیید در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود.

قیمت سیمان به ۵۲ هزار تومان رسید

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با اشاره به عرضه یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن سیمان به بورس کالا به مهر گفت: هم اکنون قیمت هر پاکت سیمان در بورس کالا ۳۶ هزار تومان و در بازار ۵۲ هزار تومان شده است.

ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده نمی‌شود

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر گفت: از خرداد ماه برای واردات موبایل تخصیص ارزی انجام نشده از این رو نگران تنظیم و تأمین بازار در شهریور و مهر هستیم.

همکاری برقی با ترکیه

فرزاد پیلتن مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در مورد وضعیت تبادلات انرژی بین ایران و ترکیه به مهر گفت: در حوزه انرژی صادرات گاز به ترکیه داریم که سهم خوبی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است و سالانه صادرات از ایران به ترکیه در حال انجام است و برنامه‌هایی برای صادرات برق به ترکیه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

رونق تولید در خرداد

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس طی خردادماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴.۹ درصدی و شاخص فروش با افزایش ۱۳.۳ درصدی مواجه شده است.

۵ مدل خودرو از مدار تولید خارج شد

مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص عملکرد سازمان در ارتقا کیفیت خودروهای تولید شده در کشور، گفت: مجموع عملکرد سازمان در خصوص ارتقا کیفی، موضوعی است که نیاز به بیان ندارد و عملکرد سازمان مشخص است، چرا که سلسله اقدامات کیفی در این خصوص رخ داده و همچنان ادامه هم دارد. امیدوارم مصرف کننده نهایی و مردم هم طعم این افزایش کیفیت بخشی را بچشند؛ به عنوان مثال تاکنون چهار پنج مدل خودرو از مدار تولید خارج شده اند.

وی در مورد گواهینامه‌های کیفی خودروها، گفت: گواهی استاندارد خودروها که سابقا یک ساله و دو ساله بود ما بنا برای کنترل کردن فرایند کیفی یک ماهه لحاظ کردیم و اگر بتوانیم این فرایند را کنترل سه ماهه انجام دهیم از نظر ما و نظر قانون منعی ندارد.

درخواست ارمنستان از ایران برای تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی

در نشست کارگروه مشترک صنعت، معدن و تجارت ایران و ارمنستان، معاون وزیر اقتصاد ارمنستان از علاقه کشور متبوع خود جهت حضور شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ایرانی در ارمنستان و تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.