به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر منطقه رباط قره بیل در خراسان شمالی را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

زمین لرزه‌ای که ساعت ۱۸:۲۵ رخ داد، در عرض جغرافیایی ۳۷.۴۴۷ و طول جغرافیایی ۵۶. ۴۳۶ رقم خورد.