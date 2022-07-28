بازدید وزیر بهداشت از پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی شهرستان رزن

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی پیش از ظهر پنجشنبه در شهرستان رزن حضور و پس از شرکت در مراسم استقبال و عطر افشانی گلزار شهدا از پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی شهرستان رزن بازدید کرد.

در ادامه، از پروژه کنار گذر رزن و کریدور شمالی استان که از پروژه‌های مهم حوزه راه در استان محسوب می‌شوند نیز بازدید شد.

دیدار با خانواده شهدا، اقشار مختلف مردم، شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان رزن و احصای مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف این شهرستان از دیگر برنامه‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی امروز است.