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۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

بازدید وزیر بهداشت از پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی شهرستان رزن

بازدید وزیر بهداشت از پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی شهرستان رزن

همدان- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی شهرستان رزن بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی پیش از ظهر پنجشنبه در شهرستان رزن حضور و پس از شرکت در مراسم استقبال و عطر افشانی گلزار شهدا از پروژه بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی شهرستان رزن بازدید کرد.

در ادامه، از پروژه کنار گذر رزن و کریدور شمالی استان که از پروژه‌های مهم حوزه راه در استان محسوب می‌شوند نیز بازدید شد.

دیدار با خانواده شهدا، اقشار مختلف مردم، شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان رزن و احصای مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف این شهرستان از دیگر برنامه‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی امروز است.

کد مطلب 5549348

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