فرماندار رودان: شرایط فعلی درمانگاه بیکاه در شأن مردم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در بازدید شبانه از درمانگاه بیکاه وضعیت خدمات درمانی این مرکز را بررسی کرد.

در این بازدید که به صورت سرزده و با همراهی بخشدار بیکاه انجام شد، فرماندار با حضور در بخش‌های مختلف درمانگاه روند خدمت‌رسانی به شهروندان را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.



محسنی با اشاره به کمبود تجهیزات، فقدان امکانات اولیه درمانی و نامناسب بودن شرایط فیزیکی مرکز، اظهار داشت: وضعیت فعلی درمانگاه بیکاه در شأن مردم این منطقه نیست و نیازمند سامان‌دهی فوری است.



وی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح خدمات درمانی از مدیریت شبکه بهداشت و درمان استان خواست با توجه به جمعیت منطقه و حجم مراجعات، تأمین تجهیزات مورد نیاز و رفع نارسایی‌های موجود را در اولویت قرار دهد.