جدیدترین موضع گیری ریاض درباره عادی سازی روابط با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، عربستان اعلام کرد که باز شدن حریم هوایی این کشور به روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی به معنای گام برداشتن این کشور در مسیر عادی‌سازی روابط با تل آویو نیست.

محمد العتیق، سرپرست هیئت سعودی در سازمان ملل متحد گفت: تصمیم ریاض در باز کردن حریم هوایی خود به روی هواپیماهای اسرائیلی در راستای تعهدات بین‌المللی ماست و این گام، مقدمه گام‌های دیگر نیست.

العتیق با تاکید بر موضع ثابت این کشور در حمایت از فلسطین گفت: باز کردن حریم هوایی عربستان به روی هواپیماهای اسرائیلی، این واقعیت را تغییر نخواهد داد.

عربستان ۱۵ ژوئیه گذشته (۲۴ تیر) اعلام کرد که در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا به این کشور، حریم هوایی خود را به روی همه خطوط هوایی از جمله رژیم صهیونیستی باز می‌کند.

سازمان هواپیمایی کشوری عربستان در بیانیه‌ای تصمیم خود را برای باز کردن حریم هوایی کشورش به روی همه شرکت‌های هواپیمایی که شرایط نظارتی پرواز را دارند اعلام کرده و افزوده بود که این اقدام برای «تثبیت موقعیت عربستان به عنوان یک مرکز جهانی» انجام شده است.

عربستان در ابتدای ماه مه اعلام کرد قصد دارد به یک قطب جهانی در حمل و نقل هوایی تبدیل شود و ترافیک هوایی سالانه خود را سه برابر کند و تا پایان این دهه به ۳۰۰ میلیون مسافر برساند.