بازشدن آسمان عربستان برای هواپیماهای اسرائیلی دستاورد مهمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «اسرائیل کاتز»، وزیر اطلاعات و ترابری رژیم صهیونیستی عنوان داشت: بازشدن حریم هوایی عربستان در برابر هواپیماهای اسرائیلی یک دستاورد بسیار مهم محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: زمانی که شرکت هواپیمایی هندی «ایر ایندیا» طی ماه گذشته پروازهای خود را انجام داد با موافقت مقامات عربستانی مبنی بر استفاده از حریم هوایی این کشور مواجه شد و یک مسیر کوتاه تر میان تل آویو و هند به وجود آمد.

کاتز تاکید کرد: بعد از آن بود که شرکت اسرائیلی «ال- عال» درخواست خود را به دادگاه عالی قدس برای استفاده از حریم هوایی عربستان ارائه داد و امیدواریم که حریم هوایی عربستان در برابر تمام شرکتهای هواپیمایی اسرائیلی باز شود.