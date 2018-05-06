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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی:

بازشدن آسمان عربستان برای هواپیماهای اسرائیلی دستاورد مهمی است

بازشدن آسمان عربستان برای هواپیماهای اسرائیلی دستاورد مهمی است

وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی موافقت عربستان با گشودن حریم هوایی اش در برابر هواپیماهای اسرائیلی را یک دستاورد مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «اسرائیل کاتز»، وزیر اطلاعات و ترابری  رژیم صهیونیستی عنوان داشت: بازشدن حریم هوایی عربستان در برابر هواپیماهای اسرائیلی یک دستاورد بسیار مهم محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: زمانی که شرکت هواپیمایی هندی «ایر ایندیا» طی ماه گذشته پروازهای خود را انجام داد با موافقت مقامات عربستانی مبنی بر استفاده از حریم هوایی این کشور مواجه شد و یک مسیر کوتاه تر میان تل آویو و هند به وجود آمد.

کاتز تاکید کرد: بعد از آن بود که شرکت اسرائیلی «ال- عال» درخواست خود را به دادگاه عالی قدس برای استفاده از حریم هوایی عربستان ارائه داد و امیدواریم که حریم هوایی عربستان در برابر تمام شرکتهای هواپیمایی اسرائیلی باز شود.

کد مطلب 4289129

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