به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر اظهار داشت: وضع موجود در برخی ترتیبات ناظر بر واردات کالا مناسب نیست.

وی اضافه کرد: شاهد اشکالاتی در زمینه فرآیندها و ترتیبات ناظر بر ورود کالا به بندر با کشتی، اعلام این موضوع به گمرک، اعلام متروکه شدن کالاها، ورود سازمان اموال تملیکی به جمع آوری این کالاهای متروکه و برخی جهات دیگر هستیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این انبارها بیان کرد: از نظر ساماندهی کالاهای متروکه وضع موجود در انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی قابل مقایسه با ۱۰ ماه گذشته نیست.

وی با تاکید بر رفع اشکالات و نواقص موجود در کار ساماندهی کالاهای متروکه در انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی افزود: در صورتی که خلاء قانونی وجود دارد یا کوتاهی‌هایی از مسئولان و دست‌اندرکاران چه در قوه قضائیه و چه در بخش‌ها و دستگاه‌های دیگر سر می‌زند، موضوع مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای از استمرار بازدید از انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تمیلکی، چه در تهران و چه در نقاط دیگر کشور خبر داد و افزود: ساماندهی کالاهای متروکه در انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی با جدیت دنبال می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در بازدید چهار ساعت و نیمه از انبار جمع آوری اموال تملیکی بوشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فرآیندهای مختلف نظارت بر ورود و خروج کالاها و نگهداری آن‌ها را مورد نظارت، بررسی و ارزیابی قرار داد و همچنین وضعیت ۳۰ کانتینر بلاتکلیف دراین منطقه ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. کانتینرهایی که سابقه و اطلاعاتی از آن‌ها در هیچکدام از سامانه‌های اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر وجود نداشت و حتی یکی از شرکت‌های مالک این کانتینرها نیز از محتوای داخل این کانتینرها اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید میدانی، اقدام به شکستن پلمب برخی از این کانتینرها کرد که از دهه ۸۰ تاکنون بلاتکلیف مانده بودند.

در این بازدید به گفته مسئولان از سال ۸۸ که سامانه ثبت دستی انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سامانه‌های الکترونیکی تبدیل و تجهیز شد، نسبت به گنجاندن این ۳۰ کانتینر در آن سامانه‌های الکترونیکی اقدامی صورت نگرفت؛ بنابراین از سال ۸۸ تا انبارگردانی صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ هیچگونه اطلاعی از وجود این ۳۰ کانتینر در انبارهای بنادر و گمرکات بوشهر وجود نداشت و از مشخصات ناظر بر محتوا و مالک این کانتینرها اطلاعی در دست نبود؛ بر همین اساس نسبت به اعلام متروکه شدن آن‌ها نیز اقدامی صورت نگرفته بود.

رئیس دستگاه قضا در این بازدید بر انجام اقدامات قانونی در خصوص تعیین تکلیف این ۳۰ کانتینر تاکید کرد و گفت: در حال حاضر درباره این ۳۰ کانتینر، سه بحث اصلی وجود دارد؛ نخست آنکه چرا در ۱۳ سال گذشته کشتیرانی که صاحب ۱۱ کانتینر از این ۳۰ کانتینر بوده و قاعدتاً مجوز سایر کانتینرها را صادر کرده، هیچ موقع سراغی از آن‌ها نگرفته است؟ نکته دوم اینکه مشخص نیست محتوای این کانتینرها از ابتدا همین بوده یا خیر؟ و مواردی به آن اضافه یا کم شده است؟ چرا که برخی از این کانتینرها حاوی محموله‌های متفرقه یا کارتن‌های خالی بوده است و نکته سوم آنکه در حال حاضر کدام دستگاه مسئول بررسی و تعیین تکلیف این محموله‌هاست؟

محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گفت: چرا پس از مهلت مقرر، مراتب وجود چنین کانتینرها و محموله‌های بلاتکلیف را به گمرک اعلام نکردید؟