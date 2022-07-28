به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مرادی پور معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشیک امداد و نجات با اشاره به آخرین جزئیات خدمات‌رسانی نیروها و تجهیزات بکارگیری شده در سیل و رانش زمین در بخش کن منطقه امام زاده داود شهر تهران گفت: ٣٠٥ نیروی عملیاتی در این حادثه وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: از این میان ۲۵۴ نفر از استان تهران، ۳۱ نفر از استان البرز و ٢٠ نفر از سازمان به محل حادثه اعزام شدند.

مرادی پور با بیان اینکه ۴۸ خودروی عملیاتی در حادثه حاضر بودند، گفت: ٣٧ دستگاه از تهران، ٦ دستگاه از البرز، ٥ دستگاه از سازمان اقدامات لازم را انجام دادند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: ۸ مصدوم به اورژانس تحویل داده شد همچنین در این حادثه ۷ نفر جان باختند، ۱ نفر بصورت سرپایی درمان شد، ۱۴ نفر مفقود هستند و ۷۰۰ نفر به محل امن منتقل شدند.