سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای پایتخت در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایتهای قمار و شرطبندی توسط یک فعال اینستاگرامی با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده و بازتاب این اقدام هنجارشکنانه در فضای مجازی، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند این شخص مجازی که بیش از یک میلیون نفر دنبالکننده دارد برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایتهای شرطبندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت میکند.
وی افزود: افسران سایبری پلیس فتای پایتخت پس از تحلیل مستندات جمعآوری شده و بررسیهای اطلاعاتی و تخصصی و پس از تشریفات قضائی فرد مذکور را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
سرهنگ گودرزی بیان داشت: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانهای را رد کرد، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعدههایی فریبنده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینکهای اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بتزنی، پیشبینی و … در سایتهای شرطبندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد ناآگاه میکنند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: از کاربران به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایتهایی خود داری کنند،شهروندان همچنین میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیبهای فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.
نظر شما