دولت جدید کویت تشکیل شد+ اسامی وزرا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی کویت عصر امروز اعلام کرد: فرمان امیری برای تشکیل دولت جدید متشکل از ۱۲ وزیر صادر شده است.

در ادامه این خبر آمده است که امیر کویت، شیخ احمد نواف الاحمد الصباح را به سمت نخست وزیری منصوب کرده‌اند.

اسامی وزیران جدید به شرح زیر اعلام شده است:

-شیخ طلال خالد الأحمد الصباح، معاون نخست وزیر، وزیر دفاع و سرپرست وزارت کشور

-محمد عبداللطیف الفارس، معاون نخست وزیر، وزیر نفت و وزیر مشاور در امور دولت

-عیسی أحمد الکندری، وزیر عمران و مسکن، وزیر مشاور در امور پارلمان

-شیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزیر خارجه

-رنا عبدالله الفارس، وزیر مشاور در امور شهرداری‌ها و وزیر مشاور در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات

-عبدالرحمن بداح المطیری، وزیر فرهنگ و رسانه، وزیر مشاور در امور جوانان

-علی فهد المضف، وزیر آموزش و پرورش

-خالد مهوس السعید، وزیر بهداشت

-جمال فاضل الجلاوی، وزیر دادگستری، وزیر مشاور در امور اوقاف اسلامی

-عبدالوهاب محمد الرشید، وزیر دارایی و امور اقتصادی و سرمایه گذاری

-علی حسین الموسی، وزیرکار، برق و آب و انرژی‌های تجدیدپذیر

-فهد مطلق الشریعان، وزیر صنعت و تجارت، وزیر امور اجتماعی