خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پروژه کمربندی دورود در سال ۹۳ آغاز شده است، این پروژه که قرار بود ظرف مدت سه سال به پایان برسد با گذشت ۸ سال همچنان نیمه تمام در میان وعده‌های مسئولان باقی مانده است.

کمربندی دورود همچنان نیمه‌تمام

تکمیل کمربندی شهرستان دورود به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم شهرستان دورود یک طرح ملی است که باید با مشارکت شرکت توسعه راه‌های وزارت راه و شهرسازی اجرا شود.

طول مسیر کمربندی دورود حدود ۱۲.۲ کیلومتر است و ۳۶ دهنه پل و آبرو در این مسیر در نظر گرفته شده است.

این پروژه در جریان سفر رئیس جمهور و دولت به لرستان مورد توجه قرار گرفت، در این سفر، رئیس جمهور، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور به پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان دورود کرد تا «حجت الله عبدالملکی» یکی از برنامه‌های خود را بازدید از این پروژه حوزه راه شهرستان قرار دهد.

در شورای اداری لرستان نیز که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، وزیر سابق کار در گزارش بازدید خود اعلام کرد که کمربندی دورود به عنوان یکی از پروژه‌های نیمه تمام این شهرستان در بین مصوبات و پروژه‌های سفر آمده است.

وعده رستگاری بخشی از پروژه در آذر ماه

حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در رابطه با این پروژه به مهر گفت: پیمانکار جدید در این پروژه پای کار آمده است.

وی با بیان اینکه دو پیمانکار قبلی این پروژه خلع ید شده‌اند تصریح کرد: بر اساس قولی که داده‌اند، تا آذر ماه امسال ۱۲ کیلومتر یاد شده آماده آسفالت و مورد بهره برداری قرار گیرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: یک باند رفت و برگشت این پروژه در دستور کار قرار گرفته است و مقرر شده که پیمانکار در سه جبهه کاری همزمان و به صورت دو شیفت در پروژه کار کند.

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه بعد از ۸ سال

سیامک کیانی مدیرعامل شرکت زیرساخت جاده‌ای استان لرستان نیز در رابطه با این پروژه راهسازی به مهر گفت: پروژه کنار گذر دورود بخشی از محور داران - دورود است.

وی با بیان اینکه منابع مالی این پروژه از محل اجرای همین محور تأمین اعتبار شده است بیان داشت: با توجه به وضعیت تخصیص اعتبارات، این پروژه حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت زیرساخت جاده‌ای استان لرستان ادامه داد: قرار داد اولیه کنار گذر دورود به صورت «تک باند» بوده است.

کیانی در ادامه با تاکید بر اینکه در سنوات قبلی این پروژه دو پیمانکار داشته است افزود: این پروژه بیش از ۵۰ میلیارد تومان عملکرد مالی داشته است.

برنامه‌ریزی برای احداث یک باند از پروژه

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص پیدا کرده است بیان داشت: بلافاصله بعد از انتخاب پیمانکار عملیات تکمیل و تأمین ماشین آلات این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت زیرساخت جاده‌ای استان لرستان افزود: امسال ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

کیانی با اشاره به اینکه با رایزنی‌های صورت گرفته در سفر رئیس جمهور، ۱۲۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و تسهیلات بانکی برای این پروژه پیش بینی شده است گفت: تا کنون ۵۰ میلیارد تومان از طریق بانک توسعه تعاون و ۳۰ میلیارد از طریق بانک رفاه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برای اجرای پروژه برنامه زمانبندی در نظر گرفته شده است، در حال حاضر پروژه به صورت باند رفت و برگشت در حال اجرا است، برنامه این است که حداقل یک باند از آن را در حداقل زمان ممکن احداث کنیم.

بنا بر این گزارش، پروژه کمربندی دورود با گذشت ۸ سال حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به دلیل عدم اجرا و تکمیل، خلع ید دو پیمانکار را در کارنامه خود دارد، باید دید حالا که در میان پروژه‌ها و مصوبات سفر رئیس جمهور قرار گرفته است، بر اساس وعده مسئولان آذر ماه امسال رنگ افتتاح به خود می‌گیرد یا اینکه همچنان در میان وعده‌های مسئولان متوقف باقی می‌ماند.