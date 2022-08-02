قیمت هر کیلوگرم خرمای استعمران درجه یک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدارحم امیری زاده بیان کرد: با برگزاری جلسات کارگروه تخصصی خرما در خوزستان و کمیته‌های تخصصی انجمن خرمای استان و پس از بررسی آنالیز هزینه تولید خرما، قیمت هر کیلوگرم خرمای استعمران درجه یک مبلغ ۱۳۰ هزار ریال تعیین شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه هزینه‌های تبعی نظیر صندوق و کرایه حمل بر عهده خریدار است، افزود: قیمت خرید هر کیلوگرم خرمای درجه دو ۱۵ درصد کمتر از خرمای درجه یک یعنی به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده و قیمت خرید خرمای درجه سه استعمران با توافق طرفین تعیین می‌شود.

امیری زاده تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای فروش محصول با قیمت بالاتر وجود ندارد و در صورت وجود مشتری با قیمت‌های بالاتر از قیمت توافقی، نخلداران می‌توانند نسبت به فروش محصول خود اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: پیش بینی شده که در سال جاری ۲۴۲ هزار تن خرما از سطح نخیلات استان برداشت شود.

به گزارش مهر، سطح نخیلات استان خوزستان به میزان ۴۲ هزار و ۹۰۰ هکتار است که از این میزان نیز ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار نخیلات مثمر و مابقی نخیلات جوان ناشی از توسعه جدید هستند.

برداشت خرما در استان خوزستان از نیمه دوم شهریور ماه آغاز خواهد شد.