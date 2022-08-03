ضرورت ساخت یک میلیون واحد مسکن محرومان

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی برای محرومان در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان بهزیستی بررسی شد.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس نشست هم‌اندیشی نمایندگان برای اجرای سیاست‌های کلی نظام در تشریح جلسه امروز صبح این هم‌اندیشی گفت: در نشست امروز وزیر راه و شهرسازی و رؤسای کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی حضور داشتند و موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی برای محرومان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در نشست امروز وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی گزارشی ارائه کردند، افزود: باید یک میلیون واحد مسکونی برای محرومان ساخته شود، که در مرحله نخست ۵۰۰ هزار واحد در شرف انجام کار است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اشکال عمده در این حوزه موضوع واریز مبلغ ابتدایی برای ثبت نام مسکن است، عده‌ی زیادی از متقاضیان به دلیل این موضوع نمی‌توانند ثبت نام کنند.

حاجی بابایی ادامه داد: مشکل فوق حل شده و دولت در حال همکاری و هماهنگی برای رفع این مشکل است ما نیز جلسات را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم به دولت کمک کنیم تا وزیر راه و شهرسازی با اقدامات خوبی که در حال انجام است تا یک میلیون مسکن برای محرومان و در نهایت ۴ میلیون واحد مسکونی تولید شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بانک‌ها باید برای تحقق این مهم به میدان بیایند.