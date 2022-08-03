سه اراذل و اوباش «نوپا» دست یک شهروند را قطع کردند/دستگیری متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گنجه در تشریح جزئیات این خبر گفت: اواخر خرداد ماه خبری از طریق سامانه ۱۱۰ در خصوص درگیری عده‌ای از اراذل و اوباش نوپا با یک شهروند در حوالی شمال غرب تهران دریافت کردیم که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی به فرار این افراد بلافاصله پس از درگیری اشاره کرد و افزود: مأموران پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی با حضور در محل حادثه و انجام تحقیقات میدانی به دست آوردند، ۳ تن از اراذل و اوباش نوپا با حضور در محل ضمن نزاع و درگیری با یکی از شهروندان، دست وی را با استفاده از سلاح سرد قطع و به سرعت گریخته اند.

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران در ادامه با اشاره متهمان به دفعات مختلف مخفیگاه خودشان را تغییر می‌دادند، تصریح کرد: سرانجام با انجام تلاش‌های شبانه روزی مخفیگاه آنان شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی، متهم اصلی این پرونده در حوالی بلوار آبشناسان دستگیر و به پلیس امنیت عمومی انتقال یافت.

سرهنگ گنجه در پایان با بیان اینکه متهم پس از اعتراف به بزه انتسابی برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد خاطر نشان کرد: دستگیری سایر متهمان متواری همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.