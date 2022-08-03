بولینگ و بیلیارد ورزش خانوادگی هستند و نباید مشکل برایشان ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازروابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، سید محمد پولادگر پس از ارائه گزارشات و شنیدن صحبت‌های اعضای مجمع گفت: اگر رشته‌هایی مانند بولینگ و بیلیارد که از جمله ورزش‌های خانوادگی محسوب می‌شوند، استفتا لازم جهت فعالیت را دارا باشند از نظر ما منعی برای فعالیت ندارند. شاید در زمینه بیلیارد کمی در گذشته اشکالاتی وجود داشته است اما می‌دانیم که این رشته‌ها در واقعیت بسیار مفرح و قابل گسترش در میان خانواده‌ها می‌باشند و نباید در مسیر آنها سنگ اندازی شود. این رشته‌ها می‌توانند بنیان خانواده‌ها را مستحکم سازند.

وی در ادامه افزود: باید از رشته‌هایی مانند بولینگ استقبال کنیم که می‌توانند ظرفیتی ایجاد کنند که خانواده‌ها به جای استفاده مداوم از گوشی‌های همراه و همچنین فضای مجازی در کنار هم به ورزش بپردازند؛ چنین فضایی در رشته بولینگ بیشتر و در بیلیارد کمتر وجود دارد.

اینکه گفته شده نباید خانواده‌ها در کنار هم در سالن بولینگ بازی کنند ایرادی است که ما به دنبال رفع آن خواهیم بود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در ادامه سخنان خود مطرح کرد: سال‌های ابتدایی ریاست هاشم اسکندری در این فدراسیون از او خواسته شد که از نیروی انتظامی استعلام بگیرد که آیا جرمی به واسطه گسترش بیلیارد ایجاد می‌شود یا خیر که نتیجه و گزارش نیروی انتظامی تأیید کرد که این رشته‌ها از بزهکاری جامعه کم می‌کنند و این سخن ما نیست و مراجعه دیگری این نکته را تأیید کرده اند.

وی تاکید کرد: اینکه سناریو نویس سریالی بخواهد رشته ورزشی، مانند بیلیارد را ناموجه جلوه دهد ایراد از سازندگان آن سریال و باشگاه مربوطه است و نباید رشته‌ای را به نا حق محکوم کرد و از سازندگان چنین فیلم و سریال‌هایی می‌خواهیم که پایبند به اصول باشند.

او در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم که رشته شما نسبت به بسیاری از رشته‌های ورزشی امتیازاتی دارد، از جمله بخش خصوصی سرمایه گذاری مناسبی داشته است. به طور قطع این مجموعه یک فدراسیون ویژه و خاص است که با یک همت عالی و مدیریت مدبرانه و با کمترین بودجه یک الگو در ورزش ایران به حساب می‌آید و لازم است از این فدراسیون پرکار تقدیر ویژه داشته باشیم.