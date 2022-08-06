به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی در نخستین سالگرد درگذشت «غلامحسین شیری علیآباد» نماینده اسبق مردم هشترود و چاراویماق در مجلس بیان کرد: مسئولان باید به اصول و منش شهدا پایبند باشند زیرا یکی از مهمترین شاخصهای انقلابیگری است و به اقتدار کشور کمک میکند.
رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ایران به برکت همین روحیه انقلابیگری به یک کشور مقتدر در برابر ابرقدرتهای جهان تبدیل شده و اگر در منطقه اقدامی صورت گیرد، تصمیمگیر اصلی ایران است.
وی به برخی مشکلات اقتصادی هم اشاره و بیان کرد: کشور با وجود مشکلات رو به رشد است و بسیاری از نیازهای اساسی مردم در مناطق مختلف حل شده و برخی دیگر هم در حال حل شدن است.
میرتاجالدینی بیان کرد: در دولت آیتالله رئیسی پیشرفتهای خوبی در حوزه گسترش روابط با همسایگان صورت گرفته و شاهد گسترش روابط با کشورهای بلوک شرق مانند چین و روسیه هستیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: گسترش روابط اقتصادی و پولی و بانکی ایران و روسیه یکی از اقدامات مهم برای خنثیسازی تحریمهای اقتصادی و بانکی است.
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