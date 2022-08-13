حسین محمدصالحی دارانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: با توجه به اینکه ما مشکلات عدیده‌ای در وزارت صمت داریم و بسیاری از این مشکلات بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت هم رتق و فتق نشد، الان مجدداً بحث تفکیک وزارت صمت مطرح شده که ایده خوبی است.

وی بیان کرد: مهم است که وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل شود تا مأموریت‌ها و وظایفی که در بخش بازرگانی کشور باید انجام شود، به صورت دقیق پیگیری و عملیاتی شود.

نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ممکن است عده‌ای بگویند این چه شیوه‌ای است که ما مدتی یک وزارتخانه را ادغام می‌کنیم و دوباره آن‌ها را از هم جدا می‌کنیم. در پاسخ به این مسئله باید گفت که یکی از اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، کوچک سازی دولت بود که ما به آن اهداف نرسیدیم و قاعدتاً یک مسیر اشتباه نباید همیشه ادامه پیدا کند.

محمدصالحی گفت: یکسری مأموریت‌های بخش بازرگانی کشور روی زمین مانده است و برای مردم ایجاد مشکل کرده که بر این اساس بهتر است وزارت صمت را جدا کنیم.

وی گفت: وزارت بازرگانی باید تشکیل شود و ما باید با مدیریت درست و صحیح بتوانیم این وزارتخانه را در جهت اهداف واقعی خودش، توسعه بازرگانی مناسب و رفع مشکلات مردم هدایت کنیم.