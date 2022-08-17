افزایش تعاملات اقتصادی تهران و کربلا/ گردشگری مذهبی تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار با استاندار کربلا با اشاره به دومین دیدار با استاندار کربلا و هیئت همراه اظهار داشت: تعاملات عمومی بین دوستان مطرح شد و به توافقاتی در این زمینه دست یافته‌ایم.

وی افزود: امروز استاندار کربلا به همراه هیئت همراه که شامل رؤسای دستگاه‌های تخصصی و معاونان ایشان بود و همچنین شهردار کربلا در این جلسه حضور داشتند و مسائل را به صورت تخصصی بررسی کردیم.

استاندار تهران با اشاره به حضور مجموعه مدیران استانداری در این جلسه عنوان کرد: موضوع اربعین یکی از موضوعات اصلی گفت و گوی ما و استاندار کربلا بود که در مورد اربعین ما آمادگی کامل جهت همکاری با کشور عراق و استانداری کربلا را داریم که جزئیات این خدمات رسانی و مناطق و موکب هایی مشخص شده است.

منصوری با اشاره به ارتباط مؤثر بین دو شهرداری کربلا و تهران گفت: در شهرداری تهران بخشی از تجربیات ما در حوزه خدمات شهری به هیأت همراه استاندار کربلا منعکس شد.

وی درباره تبادلات اقتصادی گفت: در این زمینه دستگاه‌های تخصصی در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی حضور داشتند و ما کار را دنبال می‌کنیم، چرا که هم ظرفیت سرمایه‌گذاری توسط تجار و بازرگانان و بخش خصوصی در عراق وجود دارد و هم متقابلاً آماده فعالیت‌های مشترک اقتصادی هستیم.

استاندار تهران درباره موضوعات گردشگری افزود: متولیان امر گردشگری در جلسه حضور داشتند افزایش روند تردد مسافری چه در کشور ایران و چه در کشور عراق هم در زمینه گردشگری مذهبی، هم گردشگری تفریحی و هم گردشگری سلامت از موضوعات مهمی است که دو طرف می‌توانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

منصوری بیان کرد: حضور عتبات عالیات در کشور عراق و متقابلاً وجود بارگاه مقدس حضرت رضا (ع) در مشهد و حرم شاه‌عبدالعظیم حسنی (ع) در تهران دو زمینه ویژه گردشگری مذهبی است که از سمت طرف عراقی نیز مورد استقبال قرار گرفته و این ترددها را تسهیل خواهیم کرد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: در مورد صدور خدمات فنی، مهندسی و تبادل شرکت‌های دانش بنیان در کشور ظرفیت‌های ویژه ای داریم همچنین استان تهران در زمینه خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش بنیان در سطح منطقه ممتاز است و انشاالله در زمینه صدور این تجربیات حتماً به طرف عراقی کمک خواهیم کرد.