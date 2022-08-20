به گزارش خبرنگار مهر، جواد کرمی عصر شنبه در دیدار با اعضای هیأت اقتصادی از منطقه راپرین شمال عراق افزود: درصددیم با تسهیل روابط و رویه‌ها، روند توسعه روابط با همسایگان آذربایجان غربی را ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه مرز کیله سردشت، با توجه به سابقه تاریخی همسایگی با منطقه شمال عراق، توجه ویژه‌ای به توسعه مراودات تجاری، فرهنگی و اقتصادی داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: درصددیم تا مشکلات محوطه و گمرک کیله سردشت را برطرف کنیم ضمن اینکه فعال شدن این مرز، از تأکیدات استاندار آذربایجان غربی است.

کرمی با اشاره به روند مناسب تجارت از مرز کیله سردشت با شمال عراق اظهار کرد: در حالیکه سال گذشته میزان تجارت ۱۳۰ هزار دلار بود، در چهار ماه اول امسال این میزان به ۴۰۰ هزار دلار رسیده است.

سرکنسول ایران در سلیمانیه عراق هم در این جلسه تاکید کرد: شروع تردد مسافری از مرز کیله سردشت، به نفع مردم ۲ طرف مرز است.

مهدی شوشتری گفت: مشکل ما محدودیت فضا در این مرز است که همین امر، تخلیه و بارگیری را در مرز به یک معضل تبدیل کرده است.

وی افزود: حمل مستقیم کالا از جمله استانداردهای روز تجارت در دنیاست و باید این امر در مرز کیله سردشت هم در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار کل راپرین شمال عراق هم در این دیدار با اشاره به لزوم توسعه روابط اقتصادی با آذربایجان غربی از طریق مرز کیله اظهار کرد: ما هم اهتمام و هم توقع داریم که روند تجارت مرزی تسهیل شود.

«هیوا قرنی» اضافه کرد: در سال‌های اخیر، حدود ۱۵ میلیون دلار در حوزه عمرانی مرز کیله در بخش مربوط به شمال عراق هزینه شده که نشان می‌دهد ما بدنبال توسعه تجارت در این منطقه هستیم.

در این جلسه مقرر شد تفاهم نامه‌ای تنظیم و برای توسعه روابط در حوزه‌های مورد نظر تلاش شود.