پارلمان یمن تداوم نقض آتش بس از سوی ائتلاف سعودی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هیئت رئیسه مجلس نمایندگان یمن در جلسه روز شنبه خود تداوم نقض آتش بس در این کشور از سوی ائتلاف متجاوز و عوامل آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، هیئت رئیسه مجلس یمن تداوم نقض آتش بس و توقیف کشتی‌های سوخت از جمله کشتی مازوت متعلق به بخش برق الحدیده را نقض آشکار آتش بس و مفاد آن برشمرد.

پارلمان یمن با هشدار درباره نقض آتش بس، تاکید کرد که ائتلاف متجاوز و مزدوران آن عمداً فرصت‌های موجود را از بین می‌برند تا از اجرای مفاد آتش بس شانه خالی کنند و درد و رنج و مشکلات معیشتی مردم یمن افزایش یابد.

پارلمان یمن افزود این درحالی است که ثروت‌های نفتی و گازی یمن مورد غارت قرار می‌گیرد و تازه‌ترین آن هم چپاول میلیون‌ها بشکه نفت خام در شبوه در چارچوب غارت سازمان یافته ثروت‌های یمن از سوی ائتلاف متجاوز و مزدوران آن بود.