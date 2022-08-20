  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰:۱۹

پارلمان یمن تداوم نقض آتش بس از سوی ائتلاف سعودی را محکوم کرد

پارلمان یمن تداوم نقض آتش بس از سوی ائتلاف سعودی را محکوم کرد

هیئت رئیسه پارلمان یمن تداوم نقض آتش بس در این کشور از سوی ائتلاف متجاوز سعودی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هیئت رئیسه مجلس نمایندگان یمن در جلسه روز شنبه خود تداوم نقض آتش بس در این کشور از سوی ائتلاف متجاوز و عوامل آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، هیئت رئیسه مجلس یمن تداوم نقض آتش بس و توقیف کشتی‌های سوخت از جمله کشتی مازوت متعلق به بخش برق الحدیده را نقض آشکار آتش بس و مفاد آن برشمرد.

پارلمان یمن با هشدار درباره نقض آتش بس، تاکید کرد که ائتلاف متجاوز و مزدوران آن عمداً فرصت‌های موجود را از بین می‌برند تا از اجرای مفاد آتش بس شانه خالی کنند و درد و رنج و مشکلات معیشتی مردم یمن افزایش یابد.

پارلمان یمن افزود این درحالی است که ثروت‌های نفتی و گازی یمن مورد غارت قرار می‌گیرد و تازه‌ترین آن هم چپاول میلیون‌ها بشکه نفت خام در شبوه در چارچوب غارت سازمان یافته ثروت‌های یمن از سوی ائتلاف متجاوز و مزدوران آن بود.

کد مطلب 5568230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه